Допомога по безробіттю через Дію: як оформити та скільки можна отримати

На порталі Дія українці можуть оформити допомогу по безробіттю.

За допомогою послуги Отримання статусу безробітного можна отримати цей статус чи оновити його, а також податися на допомогу по безробіттю.

Як оформити допомогу по безробіттю в Дії та що вона передбачає – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Як через Дію оформити допомогу по безробіттю

Щоб почати отримувати виплати по безробіттю, необхідно:

мати статус безробітного;

подати заявку на допомогу.

Усе це можна зробити паралельно, заповнивши заявку на порталі Дія.

Перейдіть на сайт Дія

Виберіть послугу Отримання статусу безробітного.

Натисніть Подати заявку .

. На екрані з’являться відомості про вас, ретельно перегляньте їх. Якщо все гаразд, натисніть Далі .

. Вам потрібно підтвердити, що ви не маєте роботи.

Тепер виберіть центр зайнятості, що розташований поруч з вами.

Вкажіть IBAN картки єПідтримка – інша картка не підійде.

Зазначте, як часто ви хочете отримувати виплати.

Натисніть Далі .

. Останній крок – підтвердити правильність даних.

Якщо всі дані правильні, натисніть Готово!

Рішення щодо надання статусу безробітного та щодо призначення відповідних виплат приймає Державний центр зайнятості протягом одного робочого дня.

Повідомлення про це ви отримаєте на електронну пошту, а відстежувати статус заяви в реальному часі можете в особистому кабінеті на порталі Дія.

Розмір допомоги по безробіттю

Допомога по безробіттю, надіслана через Дію, не відрізняється від стандартної.

Розмір допомоги по безробіттю, як і раніше, у кожного індивідуальний.

Він залежить безпосередньо від наявного страхового стажу безробітного (як загального, так і протягом 12 місяців, що передують реєстрації як безробітного), розміру заробітної плати, тривалості безробіття, статті звільнення з останнього місця роботи тощо.

Розрахувати свою допомогу ви можете самостійно.

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