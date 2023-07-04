Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Терміново
На Хмельниччині вночі працювала наша ППО – збили Шахеди
Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Допомога по безробіттю через Дію: як оформити та скільки можна отримати

додаток дія
Фото: Мінцифри

На порталі Дія українці можуть оформити допомогу по безробіттю.

За допомогою послуги Отримання статусу безробітного можна отримати цей статус чи оновити його, а також податися на допомогу по безробіттю.

Як оформити допомогу по безробіттю в Дії та що вона передбачає – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Як через Дію оформити допомогу по безробіттю

Щоб почати отримувати виплати по безробіттю, необхідно:

  • мати статус безробітного;
  • подати заявку на допомогу.

Усе це можна зробити паралельно, заповнивши заявку на порталі Дія.

  • Перейдіть на сайт Дія та авторизуйтеся за допомогою електронного підпису чи BankID.
  • Виберіть послугу Отримання статусу безробітного.
  • Натисніть Подати заявку.
  • На екрані з’являться відомості про вас, ретельно перегляньте їх. Якщо все гаразд, натисніть Далі.
  • Вам потрібно підтвердити, що ви не маєте роботи.
  • Тепер виберіть центр зайнятості, що розташований поруч з вами.
  • Вкажіть IBAN картки єПідтримка – інша картка не підійде.
  • Зазначте, як часто ви хочете отримувати виплати.
  • Натисніть Далі.
  • Останній крок – підтвердити правильність даних.
  • Якщо всі дані правильні, натисніть Готово!

Рішення щодо надання статусу безробітного та щодо призначення відповідних виплат приймає Державний центр зайнятості протягом одного робочого дня.

Повідомлення про це ви отримаєте на електронну пошту, а відстежувати статус заяви в реальному часі можете в особистому кабінеті на порталі Дія.

Розмір допомоги по безробіттю

Допомога по безробіттю, надіслана через Дію, не відрізняється від стандартної.

Розмір допомоги по безробіттю, як і раніше, у кожного індивідуальний.

Він залежить безпосередньо від наявного страхового стажу безробітного (як загального, так і протягом 12 місяців, що передують реєстрації як безробітного), розміру заробітної плати, тривалості безробіття, статті звільнення з останнього місця роботи тощо.

Розрахувати свою допомогу ви можете самостійно.

Читайте також
Фінансова допомога ВПО від NRC: хто та як зможе отримати
Гроші

Безробіття, виплати, Дія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як відкрити ФОП на порталі Дія – покрокова інструкція
Застосунок Дія
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Допомога по безробіттю через Дію: як оформити та скільки можна отримати
Онлайн-сервіси Дії не працюватимуть вночі: причина та коли відновиться робота
Допомога по безробіттю через Дію: як оформити та скільки можна отримати
Грошова підтримка для українців: як отримати 6 660 грн від HIAS
Допомога по безробіттю через Дію: як оформити та скільки можна отримати
Допомога по безробіттю: як отримати та розмір виплат
соціальні виплати
Відео
Суспільство
РФ зосередила на Сході України близько 180 тис. солдатів – Череватий

Російська армія зосередила близько 180 тис. солдатів у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ, з яких орієнтовно 120 тис. окупантів – на Лимано-Куп’янському напрямку.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (04.07.2023)
Допомога по безробіттю через Дію: як оформити та скільки можна отримати
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (03.07.2023)
Допомога по безробіттю через Дію: як оформити та скільки можна отримати
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (03.07.2023)
Допомога по безробіттю через Дію: як оформити та скільки можна отримати
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (03.07.2023)
Допомога по безробіттю через Дію: як оформити та скільки можна отримати
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь