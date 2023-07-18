Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн

Украинцы могут получить финансовую помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine.

Как получить помощь от ADRA Ukraine в 2023 году и что она предусматривает — читайте в нашем материале.

Кому оказывается помощь

На горячей линии ADRA Ukraine Фактам ICTV сообщили, что на финансовую помощь могут рассчитывать жители Херсона и Херсонской области, если их жилье пострадало в результате подрыва Каховской ГЭС.

Но получить денежную поддержку можно только в том случае, если у вас есть акт или официальный документ, подтверждающий это.

Благотворительной программой рассчитана финансовая помощь на сумму 6 660 грн на каждого зарегистрированного человека.

Как получить помощь

Чтобы получить финансовую помощь, сначала нужно обратиться за консультацией на горячую линию.

Номера телефонов горячей линии:

+38 067 333 1752 – горячая линия (Киевстар)

+38 093 170 6739 – горячая линия (Lifecell)

+38 050 615 5750 – горячая линия (Vodafone)

Далее нужно прийти в пункт регистрации, где вас проконсультируют на месте и зарегистрируют для получения помощи.

Перечень районов Херсона, где регистрируют для получения помощи: Суворовский, Днепровский, Корабельный. Общины, в которых осуществляется регистрация — Чернобаевская, Белозерская, Дарьевская, Новокаховская.

В этих районах и общинах специалисты на местах помогут вам зарегистрироваться!

— Если человек маломобильный и не может самостоятельно прийти на точку регистрации, есть возможность оставить заявку онлайн. Для этого нужно звонить на горячую линию, — отметили на горячей линии ADRA Ukraine.

Какие документы могут понадобиться:

Копии/фото документов каждого члена семьи:

первая и вторая страницы паспорта и прописка;

идентификационный код;

свидетельство о рождении;

документ, подтверждающий, что ваше жилье в Херсоне или Херсонской области пострадало от подрыва Каховской ГЭС.

Если у вас паспорт нового образца, соответственно, копия/фото обеих страниц карточки и приложения с пропиской.

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