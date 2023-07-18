Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн
Украинцы могут получить финансовую помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine.
Как получить помощь от ADRA Ukraine в 2023 году и что она предусматривает — читайте в нашем материале.
Кому оказывается помощь
На горячей линии ADRA Ukraine Фактам ICTV сообщили, что на финансовую помощь могут рассчитывать жители Херсона и Херсонской области, если их жилье пострадало в результате подрыва Каховской ГЭС.
Но получить денежную поддержку можно только в том случае, если у вас есть акт или официальный документ, подтверждающий это.
Благотворительной программой рассчитана финансовая помощь на сумму 6 660 грн на каждого зарегистрированного человека.
Как получить помощь
Чтобы получить финансовую помощь, сначала нужно обратиться за консультацией на горячую линию.
Номера телефонов горячей линии:
- +38 067 333 1752 – горячая линия (Киевстар)
- +38 093 170 6739 – горячая линия (Lifecell)
- +38 050 615 5750 – горячая линия (Vodafone)
Далее нужно прийти в пункт регистрации, где вас проконсультируют на месте и зарегистрируют для получения помощи.
Перечень районов Херсона, где регистрируют для получения помощи: Суворовский, Днепровский, Корабельный. Общины, в которых осуществляется регистрация — Чернобаевская, Белозерская, Дарьевская, Новокаховская.
В этих районах и общинах специалисты на местах помогут вам зарегистрироваться!
— Если человек маломобильный и не может самостоятельно прийти на точку регистрации, есть возможность оставить заявку онлайн. Для этого нужно звонить на горячую линию, — отметили на горячей линии ADRA Ukraine.
Какие документы могут понадобиться:
Копии/фото документов каждого члена семьи:
- первая и вторая страницы паспорта и прописка;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении;
- документ, подтверждающий, что ваше жилье в Херсоне или Херсонской области пострадало от подрыва Каховской ГЭС.
Если у вас паспорт нового образца, соответственно, копия/фото обеих страниц карточки и приложения с пропиской.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская