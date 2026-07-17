Август остается одним из самых популярных месяцев для отпусков. В этот период многие украинцы планируют поездки, отдых на море или в горах, а также завершают летние дела перед началом нового учебного года.

Более того, в конце месяца страна отмечает главный государственный праздник — День Независимости Украины.

Будут ли дополнительные выходные в августе 2026 года, сколько в целом у украинцев будет дней отдыха и как влияет военное положение на график работы, читайте в материале Фактов ICTV.

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Будет ли дополнительный выходной в День Независимости в августе 2026 года

Каждый год 24 августа Украина отмечает День Независимости, один из главных государственных праздников страны. Как государственный праздник и выходной День Независимости закреплен в статье 73 Кодекса законов о труде Украины.

В 2026 году эта дата выпадает на понедельник. Если бы в Украине не действовало военное положение, работники с пятидневной рабочей неделей получили бы трехдневные выходные подряд, а именно в субботу, воскресенье и понедельник. Однако сейчас действуют другие правила.

В соответствии с законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, нормы Кодекса законов о труде по праздничным и нерабочим дням временно не применяются.

Именно поэтому 24 августа 2026 не будет выходным днем. Для большинства украинцев праздник останется обычным понедельником.

Однако закон не запрещает работодателям самостоятельно устанавливать дополнительные дни отдыха. Если предприятие или учреждение примет соответствующее решение, работникам могут предоставить выходной или изменить график работы.

Сколько выходных в августе 2026 года

Август 2026 насчитывает 31 календарный день.

При условии стандартной пятидневной рабочей недели украинцы будут иметь 21 рабочий день и 10 выходных дней в августе, это все субботы и воскресенья месяца.

Никаких дополнительных выходных в августе законодательством пока не предусмотрено.

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