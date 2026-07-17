ЕС ввел санкции против российского ВПК за массированные удары по Киеву
- Европейский Союз принял новые санкции против структур, связанных с российским военно-промышленным комплексом.
- Решение стало реакцией на смертоносные атаки по Киеву и целенаправленные удары РФ по гражданской инфраструктуре.
- Под ограничения попали компании, которые могут быть причастны к технологиям для российских дронов.
Европейский Союз впервые ввел санкции против России в ответ на смертоносные удары по Киеву. В частности, в результате российской атаки 2 июля в столице погиб 31 человек.
ЕС ввел санкции против российского ВПК
17 июля Совет ЕС утвердил ограничения против одного физического лица и пяти российских компаний, причастных к работе военно-промышленного комплекса РФ, говорится на сайте Совета ЕС.
В Евросоюзе объяснили, что решение приняли после смертельных ударов России по Киеву в ночь на 1 и 5 июля 2026 года, а также из-за целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру Украины.
В санкционный список попали пять предприятий, которые входят в группу ABS Electro:
- АБС ЗЭиМ Автоматизация,
- Эссет Автоматизация,
- ВНИИР,
- Эссет Электро,
- Сокол Эссет.
Ограничения также ввели против главы правления ABS Electro Ирины Харрисовой, которая возглавляет несколько компаний группы.
Соответствующие правовые акты уже были опубликованы в Официальном журнале ЕС.
Что известно об ABS Electro
Компании группы разрабатывают и производят электронные и радиоэлектронные компоненты, используемые Россией в производстве беспилотников.
В частности, предприятия участвуют в создании систем, повышающих эффективность дронов типа Шахед и Герань и делают их более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.
Кроме того, отдельные компании группы производят автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора, обеспечивающего значительные поступления в бюджет РФ.