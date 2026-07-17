Европейский Союз впервые ввел санкции против России в ответ на смертоносные удары по Киеву. В частности, в результате российской атаки 2 июля в столице погиб 31 человек.

ЕС ввел санкции против российского ВПК

17 июля Совет ЕС утвердил ограничения против одного физического лица и пяти российских компаний, причастных к работе военно-промышленного комплекса РФ, говорится на сайте Совета ЕС.

В Евросоюзе объяснили, что решение приняли после смертельных ударов России по Киеву в ночь на 1 и 5 июля 2026 года, а также из-за целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

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В санкционный список попали пять предприятий, которые входят в группу ABS Electro:

АБС ЗЭиМ Автоматизация,

Эссет Автоматизация,

ВНИИР,

Эссет Электро,

Сокол Эссет.

Ограничения также ввели против главы правления ABS Electro Ирины Харрисовой, которая возглавляет несколько компаний группы.

Соответствующие правовые акты уже были опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Что известно об ABS Electro

Компании группы разрабатывают и производят электронные и радиоэлектронные компоненты, используемые Россией в производстве беспилотников.

В частности, предприятия участвуют в создании систем, повышающих эффективность дронов типа Шахед и Герань и делают их более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.

Кроме того, отдельные компании группы производят автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора, обеспечивающего значительные поступления в бюджет РФ.

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