Европейский Союз впервые ввел санкции против России в ответ на смертоносные удары по Киеву. В частности, в результате российской атаки 2 июля в столице погиб 31 человек.

ЕС ввел санкции против российского ВПК

17 июля Совет ЕС утвердил ограничения против одного физического лица и пяти российских компаний, причастных к работе военно-промышленного комплекса РФ, говорится на сайте Совета ЕС.

В Евросоюзе объяснили, что решение приняли после смертельных ударов России по Киеву в ночь на 1 и 5 июля 2026 года, а также из-за целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

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В санкционный список попали пять предприятий, которые входят в группу ABS Electro:

  • АБС ЗЭиМ Автоматизация,
  • Эссет Автоматизация,
  • ВНИИР,
  • Эссет Электро,
  • Сокол Эссет.

Ограничения также ввели против главы правления ABS Electro Ирины Харрисовой, которая возглавляет несколько компаний группы.

Соответствующие правовые акты уже были опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Что известно об ABS Electro

Компании группы разрабатывают и производят электронные и радиоэлектронные компоненты, используемые Россией в производстве беспилотников.

В частности, предприятия участвуют в создании систем, повышающих эффективность дронов типа Шахед и Герань и делают их более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.

Кроме того, отдельные компании группы производят автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора, обеспечивающего значительные поступления в бюджет РФ.

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