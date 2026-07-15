В Киеве изменили тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Так, разовая поездка в метро, ​​автобусах, троллейбусах и трамваях стоит 30 грн.

Однако в КГГА заявляют, что для постоянных пользователей транспорта действует система скидок, которая позволит снизить цену одной поездки.

Какая цена проезда в Киеве с июля и что говорят в КГГА, читайте в нашем материале.

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Какая стоимость проезда в Киеве с июля 2026 года

По предложенной модели базовая цена разовой поездки составляет 30 грн. Однако пассажиры, пользующиеся транспортной картой и покупающие поездки пакетами, смогут сэкономить.

Цена зависит от количества приобретенных поездок:

от 1 до 9 поездок цена будет 30 грн за одну;

от 10 до 19 поездок стоимость составит 28,90 грн;

от 20 до 29 поездок придется заплатить 27,80 грн.;

от 30 до 39 поездок цена будет 26,60 грн;

от 40 до 49 поездок стоимость проезда будет 25,50 грн.;

пакет из 50 поездок обойдется в 25 грн за одну.

Также город оставил возможность покупки месячных проездных. По ним стоимость одной поездки ниже, где-то 23,3-23,6 грн.

Отдельно предусмотрен пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволяет в течение 90 минут неограниченно пересаживаться между различными видами коммунального транспорта, в частности между метро и наземными маршрутами.

Какова стоимость проезда в Киеве с июля для школьников и студентов

Студенты и дальше имеют возможность пользоваться льготными условиями, поэтому они будут платить половину стоимости месячного проездного.

Для учащихся во время учебного года предусматривается бесплатный проезд. В летний период будет скидка в размере 75%.

Следовательно, повышение тарифов не будет распространяться на все категории пассажиров одинаково.

Почему в Киеве повысили цену проезда с 15 июля

Смену тарифов в Киевской городской государственной администрации объясняют тем, что стоимость содержания транспорта за последние годы существенно возросла.

Речь идет об увеличении расходов на электроэнергию, горючее, ремонте подвижного состава, обслуживании транспортной инфраструктуры и оплате труда работников.

Тариф в столице не пересматривался с 2018 года. За это время изменились цены на основные ресурсы, необходимые для работы метро, ​​трамваев, троллейбусов и автобусов.

Распоряжение Кличко о повышении стоимости проезда

10 июля мэр Киева Виталий Кличко официально подписал распоряжение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 8 грн до 30 грн.

Повышение касается метро, автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулера. Тарифы начали действовать с 15 июля.

Электронные билеты, приобретенные до 14 июля по старой цене 8 грн, будут действительны до 14 сентября 2026 года.

После этой даты неиспользованные поездки будут аннулированы, а их стоимость вернут на баланс носителя электронного билета.

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