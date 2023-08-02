Клиентам — застекляем коттеджи, защитникам — строим автопарк и стоматологию: как работает стекольное производство во время войны

За три года своего существования компания ОКМЕ успела выйти на оборот в $50 тыс. в месяц, поставить бизнес на паузу и превратиться в хаб для ВСУ, восстанавливая разрушенные россиянами дома в Чаплино.

Затем компания вернулась к тому, что умеет лучше всего — делать украинскую Данию через современное остекление домов.

Как живет стекольный бизнес из Днепра, рассказал соучредитель производства светопрозрачных конструкций OKME Евгений Довгун.

20% дохода OKME для 93 ОМБр Холодный Яр и ребят из военной разведки

Производство OKME — это стеклянные фасады, панорамные окна, террасы, офисные перегородки, оранжереи – от современных коттеджей в датском стиле до футуристических фасадов офисов и промышленных объектов.

Первые полгода с начала полномасштабного вторжения все поставили на паузу – строительство, клиентов, заказы. Из-за специфики оборудования, перестроить их на другие режимы и опции не удалось. Производство остановилось.

Но OKME не стали увольнять работников, вся команда осталась, получала среднюю з/п и любую необходимую помощь.

— Помню, как 24 февраля целые сутки не выпускал телефон из рук, мониторил ситуацию. Был уверен только в одном — из Украины никуда не поеду и буду делать все возможное, чтобы помочь ребятам на фронте, — вспоминает Довгун.

Всего передали 11 авто для ВСУ

Первый запрос на “пирожок” от 93 ОМБр Холодный Яр OKME получили в апреле 2022 года. ⠀

Евгений говорит, что все искал самостоятельно, ведь опыта такого не было. Сначала прошелся по всему списку друзей и знакомых. Потом перешел на родственников. В результате двоюродный брат жены Евгения со словами “Надо, значить надо” предложил личный Рено.

За три дня машина уже была под Харьковом, полная карематов, броников и других нужных вещей. И хоть на фронте машины долго не живут, эта реношка до сих пор на ходу.

Машины на ноль, их ремонт и комплектация – это приоритетный запрос. За все время OKME реанимировали десятки автомобилей, отправили сотни колес и почти ежемесячно передают по машине. Все потребности закрываются собственными ресурсами и сарафанным радио.

— На днях общаюсь с холодноярцам из мобильной огневой группы ПЗРК — нужен ремонт машины. Предлагаю открыть сбор от меня и попробовать хотя бы какую-то часть денег собрать, а остальное — закрою из собственных средств. Параллельно говорю со знакомым по телефону. Тот слышит разговор и со словами “Сборы — это долго”, просто передает всю нужную сумму, чтобы закрыть ремонт, — рассказывает Довгун.

Укомплектовывали даже передвижную стоматологию

Когда с первых дней войны OKME решили помогать ВСУ, готовы были искать авто, броники и каски. А вместе с тем — искали топоры, лопаты, линолеум и подарки для девушек-военнослужащих.

Был даже запрос на передвижную стоматологию. Начальник медицинской службы одной из воинских частей сказал, что хочет обустроить мобильный стоматкабинет на нуле. Часть оборудования уже есть, проблема только с расходными материалами, потому что они очень дорогие.

— Мы нашли остальное оборудование, закупили необходимые материалы и полностью укомплектовали передвижную стоматологию для ребят на линии фронта, — добавляет Евгений.

Всего компания передала 4 108 372 грн для ВСУ.

Два человека за 48 часов установили 17 окон

Личный рекорд OKME установили, когда восстанавливали “трехсотые” дома в Чаплино.

Год назад россияне поздравили с Днем независимости, сбросив восемь ракет на железнодорожную станцию. Кроме человеческих жертв, были полностью разрушены или повреждены 32 дома. Люди остались под открытым небом.

Уже на второй день команда OKME предложила свою помощь. В двух домах полностью заменили окна и профинансировали ремонт полностью разрушенной крыши.

— Тогда ребята работали круглосуточно и установили личный рекорд команды – два человека за 48 часов поставили 17 окон, — добавляет Долгун.

Сейчас OKME понемногу возобновляет свою основную деятельность. Люди, несмотря ни на что, продолжают строить, клиенты возвращаются, появляются новые заказы.

— И это считаю лучшим доказательством веры в Украину. Поэтому работаем, даем работу другим и направляем свою ярость на реальную помощь тем, кто приближает нашу победу! — заключает Евгений.

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