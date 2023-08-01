Россияне не могут справиться с дронами, которые долетают до них не впервые — Игнат

Российские силы не могут справиться с дронами, которые уже не впервые атакуют Москву.

Так в эфире телемарафона прокомментировал ночную атаку беспилотников на российскую столицу спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

— Российские военные не могут справиться с теми БпЛА, которые где-то там долетают до них уже не впервые. Ну и надеемся, они не будут иметь опыта, — сказал он.

В то же время Игнат отметил, что беспилотники — это довольно сложная цель.

— Например, взять те же Shahed, которые, к сожалению, долетают. Не просто их сбивать. Они летят медленно, но цель достаточно сложная для систем ПВО. Украинские воины имеют определенный опыт, не только Воздушные силы, а все Силы обороны имеют опыт сбивать, — добавил спикер.

Ночью 1 августа Москву и область якобы атаковали три беспилотника. В РФ говорят, что один БпЛА долетел до той же башни в Москва-Сити, что и во время предыдущей атаки 30 июля. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Именно на этом этаже, по данным росСМИ, расположено Министерство экономического развития РФ.

Источник: телемарафон

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