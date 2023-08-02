Клієнтам – склимо котеджі, захисникам – будуємо автопарк та стоматологію: як працює скляне виробництво під час війни

За три роки свого існування компанія ОKМЕ встигла вийти на оборот у $50 тис. на місяць, поставити бізнес на паузу та перетворитися на хаб для ЗСУ, відновлюючи зруйновані росіянами будинки у Чаплино.

Потім компанія повернулася до того, що вміє найкраще — робити українську Данію через сучасне скління будинків.

Як живе скляний бізнес із Дніпра, розповів співзасновник виробництва світлопрозорих конструкцій OKME Євген Довгун.

20% доходу OKME для 93 ОМБр Холодний Яр та хлопців з воєнної розвідки

Виробництво OKME — це скляні фасади, панорамні вікна, тераси, офісні перегородки, оранжереї – від сучасних котеджів у данському стилі до футуристичних фасадів офісів та промислових об’єктів.

У перші пів року з початку повномасштабного вторгнення усе стало на паузу – будівництво, клієнти, замовлення. Через специфіку обладнання, перелаштувати їх на інші режими та опції не вдалося. Виробництво зупинилося.

Але OKME не стали звільняти працівників, уся команда залишилася, отримувала середню з/п та будь-яку необхідну допомогу.

– Пам’ятаю, як 24 лютого цілу добу не випускав телефон з рук, моніторив ситуацію. Був упевненим тільки в одному – з України нікуди не поїду і робитиму все можливе, щоби допомогти хлопцям на фронті, – згадує Довгун.

Загалом передали 11 авто для ЗСУ

Перший запит на “пиріжок” від 93 ОМБр Холодний Яр OKME отримали у квітні 2022 року. ⠀

Євген каже, що усе шукав самостійно, адже досвіду такого не було. Спочатку пройшовся за усім списком друзів та знайомих. Потім перейшов на родичів. В результаті двоюрідний брат дружини Євгена зі словами “Треба, то треба” запропонував власний Рено.

За три дні автівка вже була під Харковом, повна карематів, броників та інших потрібних речей. І хоч на фронті автівки довго не живуть, ця реношка досі на ходу.

Автівки на нуль, їхній ремонт і комплектація – це пріоритетний запит. За весь час OKME реанімували десятки автомобілів, відправили сотні коліс та майже щомісяця передають по автівці. Усі потреби закриваються власними ресурсами та сарафанним радіо.

– Днями спілкуюся з холодноярцям з мобільної вогневої групи ПЗРК – потрібен ремонт автівки. Пропоную відкрити збір від мене та спробувати хоча б якусь частину грошей зібрати, а решту – закрию з власних коштів. Паралельно говорю зі знайомим телефоном. Той чує розмову та зі словами “Збори – це довго”, просто передає всю потрібну суму, щоб закрити ремонт, – розповідає Довгун.

Укомплектовували навіть пересувну стоматологію

Коли з перших днів війни OKME вирішили допомагати ЗСУ, готові були шукати авто, броники та каски. А заразом – шукали сокири, лопати, лінолеум та подарунки для дівчат-військовослужбовців.

Був навіть запит на пересувну стоматологію. Начальник медичної служби однієї з військових частин сказав, що хоче облаштувати мобільний стоматкабінет на нулі. Частина обладнання вже є, проблема тільки з витратними матеріалами, бо вони дуже дорогі.

– Ми знайшли решту обладнання, закупили необхідні матеріали і повністю укомплектували пересувну стоматологію для хлопців на лінії фронту, – додає Євген.

Загалом компанія передала 4 108 372 грн для ЗСУ.

Дві людини за 48 годин встановили 17 вікон

Особистий рекорд OKME встановили, коли відновлювали “трьохсоті” будинки у Чаплиному.

Рік тому росіяни привітали із Днем незалежності, скинувши вісім ракет на залізничну станцію. Окрім людських жертв, було повністю зруйновано чи пошкоджено 32 будинки. Люди залишилися просто неба.

Уже на другий день команда OKME запропонувала свою допомогу. У двох будинках повністю замінили вікна та профінансували ремонт вщент зруйнованого даху.

– Тоді хлопці працювали цілодобово і встановили особистий рекорд команди – дві людини за 48 годин поставили 17 вікон, – додає Довгун.

Зараз OKME потроху відновлює свою основну діяльність. Люди попри все продовжують будувати, клієнти повертаються, зʼявляються нові замовлення.

– І це вважаю найкращим доказом віри в Україну. Тож працюємо, даємо роботу іншим та спрямовуємо свою лють на реальну допомогу тим, хто наближає нашу перемогу! – підсумовує Євген.

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