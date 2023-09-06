Фактически, это дискриминация. Адвокат об отмене отсрочки от призыва для студентов за 30

4 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9672, согласно которому предлагается ввести предел по возрасту для отсрочки от мобилизации военнообязанных студентов. Речь идет о мужчинах за 30, которые получают второе или третье образование.

Депутаты руководствуются тем, что некоторые военнообязанные используют обучение как способ уклониться от службы в армии и участия в боевых действиях.

Соответствующую инициативу уже поддержал министр образования и науки Оксен Лисовой, приведя пример, что в 2022 году, по сравнению с предыдущим, количество студентов-мужчин от 25 лет выросло на 55 тыс., среди которых 33 тыс. — именно на магистерском уровне.

Можно ли ограничивать по возрасту право на образование, Факты ICTV расспросили у адвоката адвокатского объединения Constructive lawyers Александра Босенко.

Этот вопрос достаточно дискуссионный, рассказывает Босенко. Он отмечает, что на сегодняшний день это просто инициатива. На законодательном уровне она пока не урегулирована, поэтому нет никаких запретов на получение образования для мужчин за 30.

– У нас нет никакого запрета, в каком возрасте человек может получать второе или третье образование. Такое ограничение по состоянию на сейчас с точки зрения морали достаточно спорное. Некоторые люди действительно получают после 30 лет второе образование, и это не связано с отсрочкой от мобилизации, например, если они подали документы, условно говоря, в сентябре 2021 года, и получают его до сих пор, – говорит адвокат.

Впрочем, как рассказывает Босенко, если Верховная Рада примет этот законопроект и внесет изменения в Закон О воинской обязанности и военной службе, в нем могут прописать, что получение образования после 30 лет не является основанием для отсрочки при мобилизации.

– Фактически, это можно называть дискриминацией в рамках образования. Это можно считать ущемлением прав людей на получение образования, – отмечает адвокат.

Несмотря на это, он отмечает, что обучение в вузах действительно часто используют как способ избежать мобилизации. Впрочем, по мнению Босенко, этот законопроект не должен касаться мужчин, которые после 30 лет получают первое образование.

– Мы понимаем, что это один из способов уклонения от мобилизации, почему они сейчас эти гайки и прикручивают. По моему мнению, это не должно распространяться на первое образование, потому что на самом деле, на сегодняшний день очень много людей после 30 лет не имеют и первого, – подытожил адвокат.

Напомним, один из авторов законопроекта Федор Вениславский объяснял, что нардепы хотят перекрыть лазейки для избежания мобилизации из-за обучения в вузах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.