Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Польша начала экстрадировать в Украину граждан, которые переправляли нелегалов — СМИ
Общество Эксклюзив Объясняем
Эксклюзив Объясняем
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Мобилизация ограниченно пригодных. Адвокат рассказал, будут ли отправлять их на передовую

мобілізація
Фото: УНИАН

18 августа в Минобороны Украины утвердили новый список болезней, по которым оценивается пригодность мужчин призывного возраста к службе в армии.

С какими болезнями сейчас могут призвать в ряды ВСУ и будут ли отправлять частично ограниченных мужчин на передовую Факты ICTV расспросили у адвоката адвокатского объединения Constructive lawyers Александра Босенко.

С какими болезнями могут мобилизовать

Согласно изменениям в законе о мобилизации от 18 августа призвать в ряды ВСУ могут с такими болезнями:

  • клинически вылеченный туберкулез;
  • вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций — все формы гепатитов;
    бессимптомный ВИЧ;
  • медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций болезни крови — к ним относятся анемия, нарушение свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки;
  • болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций — болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз;
  • легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики — деменции, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;
  • невротические болезни, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях. Это навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия;
  • медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы, например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия;
  • эпизодические и пароксизмальные расстройства (кроме эпилепсии). Сюда относятся мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна.

Кто будет определять пригодность таких людей к службе в армии

Пригодность мужчин призывного возраста с выше перечисленными болезнями будет определять военно больничная комиссия.

–Комиссия принимает решение по таким лицам. Возьмем категорию лиц болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функции или же легкими кратковременными проявлениями психических расстройств, исключительно врачи ВВК относят таких лиц к ограниченно годным, но здесь важно следующее — к каким роду войск они будут отнесены. В этом и заключается главный вопрос могут или не могут лица с такими категориями болезней находиться непосредственно в окопах, – рассказывает адвокат.

Будут ли отправлять мужчин, которые ранее считались ограниченно годными на передовую

Босенко отмечает, что важно, чтобы мужчины с выше заявленными болезнями правильно распределялись к роду войск и частей.

Стоит понимать, что у каждого человека болезнь может протекать по-разному и в условиях службы на передовой течение болезни может обостриться и привести к определенным последствиям.

– Ну, например человека направят в пехоту. Попадется какой-то командир, который не читает личные дела, во время войны на самом деле это может быть. Рота солдат направляется непосредственно в окоп в этой роте солдат непосредственно есть лицо, ограниченно пригодное.

Возьмем к примеру болезнь эндокринной системы. Один человек условно может бегать километр другой человек с такой же болезнью не может пройти там и 500 метров. Если ВВК относит таких лиц, например к войскам, то это означает, что лицо не попадет на ноль. Поэтому именно род войск здесь ключевое, – подчеркивает адвокат.

Напомним, 1 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ограниченно годных лиц могут мобилизовать в ряды ВСУ, но с определенными нюансами. Он пообещал, что документ растолкуют в ближайшее время.

Также в Верховной Раде Украины появился законопроект, которым предлагается ввести предел по возрасту для отсрочки от мобилизации военнообязанных студентов.

Читайте также
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Мобілізація, військові ЗСУ, військові

Война в Украине, ВСУ, мобілізація, Украинская армия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Премьер Дании приехала в Киев и выступила в Раде
Метте Фредеріксен
Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar Mk2
Scimitar Mk2
Обучают управлять FPV-дронами: в Украине начали программу подготовки аэроразведчиц
Мобилизация ограниченно пригодных. Адвокат рассказал, будут ли отправлять их на передовую
Чтобы помочь Украине, ЕС удвоит производство снарядов — министр обороны Эстонии
Снаряди, боєприпаси
В ЕС подписали первые контракты на совместную закупку 155-мм снарядов для Украины
155 мм снаряди

Загрузка

Игры
Видео
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
История героя-танкиста, участвовавшего в прорыве на Херсонщине
Мобилизация ограниченно пригодных. Адвокат рассказал, будут ли отправлять их на передовую
Обстрелы почти ежеминутно: как живет Херсон сегодня
Мобилизация ограниченно пригодных. Адвокат рассказал, будут ли отправлять их на передовую
Дрон-разведчик и дрон-бомбардировщик: украинский производитель впечатляет
Мобилизация ограниченно пригодных. Адвокат рассказал, будут ли отправлять их на передовую
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (05.09.2023)
Мобилизация ограниченно пригодных. Адвокат рассказал, будут ли отправлять их на передовую
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь