Мобилизация ограниченно пригодных. Адвокат рассказал, будут ли отправлять их на передовую

18 августа в Минобороны Украины утвердили новый список болезней, по которым оценивается пригодность мужчин призывного возраста к службе в армии.

С какими болезнями сейчас могут призвать в ряды ВСУ и будут ли отправлять частично ограниченных мужчин на передовую Факты ICTV расспросили у адвоката адвокатского объединения Constructive lawyers Александра Босенко.

С какими болезнями могут мобилизовать

Согласно изменениям в законе о мобилизации от 18 августа призвать в ряды ВСУ могут с такими болезнями:

клинически вылеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций — все формы гепатитов;

бессимптомный ВИЧ;

бессимптомный ВИЧ; медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций болезни крови — к ним относятся анемия, нарушение свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций — болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз;

легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики — деменции, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;

невротические болезни, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях. Это навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия;

медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы, например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия;

эпизодические и пароксизмальные расстройства (кроме эпилепсии). Сюда относятся мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна.

Кто будет определять пригодность таких людей к службе в армии

Пригодность мужчин призывного возраста с выше перечисленными болезнями будет определять военно больничная комиссия.

–Комиссия принимает решение по таким лицам. Возьмем категорию лиц болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функции или же легкими кратковременными проявлениями психических расстройств, исключительно врачи ВВК относят таких лиц к ограниченно годным, но здесь важно следующее — к каким роду войск они будут отнесены. В этом и заключается главный вопрос могут или не могут лица с такими категориями болезней находиться непосредственно в окопах, – рассказывает адвокат.

Будут ли отправлять мужчин, которые ранее считались ограниченно годными на передовую

Босенко отмечает, что важно, чтобы мужчины с выше заявленными болезнями правильно распределялись к роду войск и частей.

Стоит понимать, что у каждого человека болезнь может протекать по-разному и в условиях службы на передовой течение болезни может обостриться и привести к определенным последствиям.

– Ну, например человека направят в пехоту. Попадется какой-то командир, который не читает личные дела, во время войны на самом деле это может быть. Рота солдат направляется непосредственно в окоп в этой роте солдат непосредственно есть лицо, ограниченно пригодное.

Возьмем к примеру болезнь эндокринной системы. Один человек условно может бегать километр другой человек с такой же болезнью не может пройти там и 500 метров. Если ВВК относит таких лиц, например к войскам, то это означает, что лицо не попадет на ноль. Поэтому именно род войск здесь ключевое, – подчеркивает адвокат.

Напомним, 1 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ограниченно годных лиц могут мобилизовать в ряды ВСУ, но с определенными нюансами. Он пообещал, что документ растолкуют в ближайшее время.

Также в Верховной Раде Украины появился законопроект, которым предлагается ввести предел по возрасту для отсрочки от мобилизации военнообязанных студентов.

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