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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Україні мобілізують старших за 30 років студентів, що здобувають другу освіту – законопроєкт

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить перекрити лазівки ухилянтам уникнути мобілізації через навчання у вишах. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

– Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли. Здоров’я рідних і близьких напевно має більш вагоме значення ніж намагання уникнути призову через такі лазівки, – сказав він відповідаючи на запитання ведучої Яни Брензей. 

Якщо цей законопроєкт приймуть, то він буде поширюватися й на тих чоловіків 30+, які скористалися навчанням, аби ухилитися від мобілізації у 2022 році.

Також Веніславський прокоментував заяву Давида Арахамії щодо екстрадиції чоловіків, які за підробними довідками про непридатність виїхали за кордон.

– Коли людина купила довідку вона вчинила вже злочин, коли вона на підставі підробних документів перетнула кордон – це ще один злочин. Тому тут питання до правоохоронних органів, на скільки швидко вони будуть реєструвати кримінальні провадження, повідомляти про підозру і процедура екстрадиції абсолютно можлива, – резюмував він.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, коментуючи заяву секретаря РНБО Олексія Данілова, що Міносвіти визначатиме, чи доцільно чоловікам призовного віку здобувати вищу освіту заявив, що станом на зараз, чоловіків 25+ років, які навчаються на денній чи дуальній формі, не можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

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Війна в Україні, мобілізація, Федір Веніславський
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