Фактично, це дискримінація. Адвокат про скасування відстрочки від призову для студентів за 30

4 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9672, згідно з яким пропонується запровадити межу за віком для відстрочки від мобілізації військовозобов’язаних студентів. Йдеться про чоловіків за 30, які здобувають другу чи третю освіту.

Депутати керуються тим, що деякі військовозобов’язані використовують навчання як спосіб ухилитися від служби в армії й участі у бойових діях.

Відповідну ініціативу вже підтримав міністр освіти та науки Оксен Лісовий, навівши приклад, що у 2022 році, порівняно з попереднім, кількість студентів-чоловіків від 25 років зросла на 55 тис., серед яких 33 тис. – саме на магістерському рівні.

Чи можна обмежувати за віком право на освіту, Факти ICTV розпитали в адвоката адвокатського об’єднання Constructive lawyers Олександра Босенка.

Це питання досить дискусійне, розповідає Босенко. Він зазначає, що на сьогодні це просто ініціатива. На законодавчому рівні її поки що не врегульовано, тож немає жодних заборон на отримання освіти для чоловіків від 30.

– У нас немає жодної заборони щодо того, в якому віці людина може здобувати другу або третю освіту. Таке обмеження нині з погляду моралі досить спірне. Деякі люди дійсно отримують після 30 років другу освіту, і це не пов’язано з відстрочкою від мобілізації, наприклад, якщо вони подали документи, умовно кажучи, у вересні 2021-го, і здобувають її досі, – каже адвокат.

Втім, як розповідає Босенко, якщо Верховна Рада ухвалить цей законопроєкт і внесе зміни у Закон Про військовий обов’язок і військову службу, в ньому можуть прописати, що здобуття освіти після 30 років не є підставою для відстрочки під час мобілізації.

– Фактично, це можна називати дискримінацією в межах освіти. Це можна вважати утиском прав людей на здобуття освіти, – наголошує адвокат.

Попри це він зауважує, що навчання у вишах дійсно часто використовують як спосіб уникнути мобілізації. Втім, на думку Босенка, цей законопроєкт не повинен стосуватися чоловіків, які після 30 років здобувають першу освіту.

– Ми розуміємо, що це один зі способів ухилення від мобілізації, чому вони зараз ці гайки й закручують. На мою думку, це не має поширюватися на першу вищу освіту, бо насправді, нині дуже багато людей після 30 років не мають і першої, – підсумував адвокат.

Нагадаємо, один з авторів законопроєкту Федір Веніславський пояснював, що нардепи хочуть перекрити лазівки для уникнення мобілізації через навчання у вишах.

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