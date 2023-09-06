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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Мобілізація обмежено придатних. Адвокат розповів, чи відправлятимуть їх на передову

мобілізація
Фото: УНІАН

18 серпня у Міноборони України затвердили новий список хвороб, за якими оцінюється придатність чоловіків призовного віку до служби в армії.

З якими хворобами нині можуть призвати до лав ЗСУ і чи відправлятимуть частково обмежених чоловіків на передову, Факти ICTV розпитали в адвоката адвокатського об’єднання Constructive lawyers Олександра Босенка. 

З якими хворобами можуть мобілізувати

Відповідно до змін до закону про мобілізацію від 18 серпня, призвати до лав ЗСУ можуть з такими хворобами: 

  • клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • вірусні гепатити з незначним порушенням функцій – всі форми гепатитів;
  • безсимптомний ВІЛ;
  • повільно прогресивні та непрогресивні з незначними порушеннями функцій хвороби крові – до них належать анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки;
  • хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій – хвороби щитовидної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз;
  • легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки – деменції, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку;
  • невротичні хвороби, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткострокових проявах. Це нав’язливі стани, неврастенія, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезія;
  •  повільно прогресивні хвороби центральної нервової системи, наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія;
  • епізодичні та пароксизмальні розлади (окрім епілепсії). До них належать мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну.

Хто визначатиме придатність таких людей до служби в армії 

Придатність чоловіків призовного віку з вище перечисленими хворобами буде визначати військово-лікарняна комісія. 

– Комісія приймає рішення щодо таких осіб. Візьмемо категорію хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функції або ж легкими короткочасними проявами психічних розладів, тут виключно лікарі ВЛК зараховують таких осіб до обмежено придатних, але важливо й те до яких роду військ їх скерують. В цьому й полягає головне питання – можуть чи не можуть особи з такими категоріями хвороб перебувати безпосередньо в окопах, – розповідає адвокат.  

Чи відправлятимуть чоловіків, які раніше вважалися обмежено придатними, на передову

Босенко зазначає, важливо, аби чоловіки з вище заявленими хворобами правильно розподілялися до роду військ і частин.

Варто розуміти, що у кожної людини хвороба може минати по-різному, а в умовах служби на передовій перебіг хвороби може загостритися та призвести до певних наслідків. 

– Ну, наприклад, людину направлять у піхоту. Трапиться якийсь командир, який не читає особові справи, а під час війни це може бути. Роту солдат направляють безпосередньо в окопи, а в цій роті солдат є особа, яка обмежено придатна.

Візьмемо для прикладу хворобу ендокринної системи. Одна людина, умовно, може бігати кілометр, інша людина з такою самою хворобою не може пройти і 500 метрів. Якщо ВЛК спрямовує таких осіб до військ, то це означає, що особа не потрапить на нуль. Тому саме рід військ – тут ключове, – наголошує адвокат.

Нагадаємо, 1 вересня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що обмежено придатних осіб можуть мобілізувати до лав ЗСУ, але з певними нюансами. Він пообіцяв, що документ розтлумачать найближчим часом.

Також у Верховній Раді України з’явився законопроєкт, яким пропонується запровадити межу за віком для відстрочки від мобілізації військовозобов’язаних студентів.

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