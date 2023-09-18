Создает трудности для ПВО: что известно о крылатых ракетах и какие есть у РФ

Россия систематически обстреливает украинские города и села, разрушая критическую инфраструктуру и уничтожая жилые дома.

В новостях чаще всего фигурирует термин “крылатая ракета”. Именно их враг чаще всего запускает по территории Украины.

Что такое крылатые ракеты, которыми РФ обстреливает Украину, а также об их характеристиках — читайте далее в материале Фактов ICTV.

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Крылатая ракета: что это

Это беспилотный летательный аппарат, который можно запускать только один раз. Траектория полета ракеты определяется аэродинамической подъемной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

Ранее существовали конструкции, которыми управляли пилоты-смертники. Тогда их называли самолет-снаряд.

Преимущества крылатых ракет в их извилистой траектории и возможности задавать произвольный курс. Это создает трудности для ПВО противника.

— Крылатая ракета — самая сложная цель. Она может менять свою траекторию в любой момент. Она летит, огибая рельеф местности. То есть, если есть препятствие, она поднимается, есть низина – она опускается. Поэтому очень сложно эту ракету сбить, — говорит военный эксперт Олег Жданов.

Современные ракеты этого типа предназначены для поражения цели с высокой точностью.

Иногда крылатые ракеты имеют относительно небольшую скорость, что позволяет заметить и уничтожить их. Еще один недостаток — высокая стоимость.

Прийти к одной четкой сумме трудно, поскольку цена этой крошки зависит от типа и класса. Например, российская ракета Х-101 стоит примерно $13 млн, тогда как цена популярной крылатой ракеты Калибр варьируется от $5 млн до $6,5 млн.

Кроме того, крылатая ракета имеет два типа запуска – наземный (морской) и воздушный.

Немного истории

Считается, что первые крылатые ракеты были разработаны и применены нацистской Германией в конце Второй мировой войны. Тогда их называли V1. Использовали их во время бомбардировок Великобритании.

В сентябре 1944 года обломки V1 доставили в московское КБ, и Советский Союз решил создать собственные самолеты-снаряды.

Разработкой проекта занимался Владимир Челомей. За период 1944-1953 годов были разработаны крылатые аппараты 10ХН, 14Х и 16Х.

Какие бывают крылатые ракеты

По типу заряда:

с ядерным снаряжением;

с обычным снаряжением.

По назначению существуют:

стратегические;

оперативно-тактические;

тактические.

По типу базирования крылатая ракеты бывает:

наземного;

воздушного;

морского;

подводного типа.

Например, сегодня ракетами морского базирования оснащают корабли, подводные лодки и ракетные катера.

Какие крылатые ракеты имеет РФ

Россия применяет против Украины крылатые ракеты Калибр, Х-555, Х-101. Враг имеет на вооружении различные типы Калибров:

ракетные комплексы Калибр для оснащения подводных лодок (Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S);

ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей (Калибр-НКЭ, экспортное обозначение Club-N);

мобильные ракетные комплексы Калибр-М (экспортное обозначение Club-M);

комплексы ракетного оружия авиационного базирования Калибр-А (экспортное обозначение Club-A).

Также враг имеет крылатую советскую ракету Х-22, которую выпускает из самолетов стратегической авиации Ту-22М3.

А 28 мая 2022 года с российского корабля Адмирал Горшков был осуществлен испытательный запуск гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон в Баренцевом море.

По планам РФ, ракета Циркон должна заменить в обороне тяжелую противокорабельную ракету Гарпун.

Также у врага есть оперативно-тактический комплекс Искандер, крылатые ракеты типа Искандер-К в сентября 2022 года были сбиты в небе на Днепропетровщине.

Сколько времени летят крылатые ракеты

Военно-политический эксперт Александр Коваленко отмечает, что на время прилета ракет от их запуска влияют несколько факторов – место, с которого выпущена, скорость и тип ракеты, а также координаты цели.

— Нужно понимать, что есть разные места базирования, из которых выпускают крылатые ракеты. От этого и зависит, сколько нужно времени, чтобы среагировать не только гражданам, но и ПВО. Также важный фактор – тип ракеты, используемой против того или иного города, потому что у разных ракет разная скорость полета, структура, концепция использования, – отмечает Коваленко.

В общем, вероятное время прилета ракеты после воздушной тревоги – от 10 до 30 мин.

Характеристики крылатой ракеты

Стоит отметить, что вес, скорость, дальность и длина крылатых ракет отличается, поскольку все они разные.

Рассмотрим характеристики самой популярной крылатой ракеты Калибр. Тактико-технические характеристики ракет этого семейства доподлинно неизвестны.

Согласно информации, имеющейся в открытых источниках, дальность стрельбы по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2 600 км.

В экспортной модификации дальность полета ограничивается 300 км.

Например, крылатая ракета 3М-14Э, которая используется для поражения наземных целей, имеет:

Длину — 6,2 м и размах крыльев 3,08 м;

Стартовую массу — 1770 / 1400 кг;

Боевую часть массой 450 кг;

Дальность пуска — 2 600 км (300 км в экспортной модификации);

Высоту полета — 20 м над поверхностью моря и 50 – 150 м над поверхностью земли;

Скорость 180 – 240 м/с.

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