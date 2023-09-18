Створює труднощі для ППО: що відомо про крилаті ракети та які має РФ

Росія систематично обстрілює українські міста та села, руйнуючи критичну інфраструктуру та знищуючи житлові будинки.

У новинах найчастіше фігурує термін “крилата ракета”. Саме їх ворог найчастіше запускає по території України.

Що таке крилаті ракети, якими РФ обстрілює Україну, а також про їхні характеристики – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Крилата ракета: що це

Це безпілотний літальний апарат, який можна запускати лише один раз. Траєкторія польоту ракети визначається аеродинамічною підіймальною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

Раніше існували конструкції, якими керували пілоти-смертники. Тоді їх називали літак-снаряд.

Переваги крилатих ракет у їх звивистій траєкторії та можливості задавати довільний курс. Це створює труднощі для ППО противника.

– Крилата ракета – найскладніша ціль. Вона може змінювати свою траєкторію в будь-який момент. Вона летить, огинаючи рельєф місцевості. Тобто якщо є перешкода, то вона піднімається, якщо є низина – вона опускається. Тому дуже складно цю ракету збити, – каже військовий експерт Олег Жданов.

Сучасні ракети цього типу призначені для ураження цілі з високою точністю.

Інколи крилаті ракети мають відносно невелику швидкість, що дає змогу помітити та знищити їх. Ще один недолік – висока вартість.

Прийти до однієї чіткої суми важко, адже ціна цієї крихітки залежить від типу та класу. Наприклад, російська ракета Х-101 коштує приблизно $13 млн, тоді як ціна популярної крилатої ракети Калібр варіюється від $5 млн до $6,5 млн.

Крім того, крилата ракета має два типи пуску – наземний (морський) та повітряний.

Трішки історії

Вважається, що перші крилаті ракети були розроблені та застосовані нацистською Німеччиною наприкінці Другої світової війни. Тоді їх називали V1. Використовували під час бомбардувань Великої Британії.

У вересня 1944 року уламки V1 доправили до московського КБ, і Радянський Союз вирішив створити власні літаки-снаряди.

Розробкою проєкту займався Володимир Челомей. За період 1944-1953 років було розроблено крилаті апарати 10ХН, 14Х та 16Х.

Які бувають крилаті ракети

За типом заряду:

з ядерним спорядженням;

зі звичайним спорядженням.

За призначенням вони існують:

стратегічні;

оперативно-тактичні;

тактичні.

За типом базування крилата ракета буває:

наземного;

повітряного;

морського;

підводного типу.

Наприклад, сьогодні ракетами морського базування оснащують кораблі, підводні човни та ракетні катери.

Які крилаті ракети має РФ

Росія застосовує проти України крилаті ракети Калібр, Х–555, Х-101. Ворог має на своєму озброєнні різні типи Калібрів:

ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);

ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N);

мобільні ракетні комплекси Калібр-М (експортне позначення Club-M);

комплекси ракетної зброї авіаційного базування Калібр-А (експортне позначення Club-A).

Також ворог має крилату радянську Х-22, яку випускає з літаків стратегічної авіації Ту-22М3.

А 28 травня 2022 року з російського корабля Адмірал Горшков було здійснено випробувальний запуск гіперзвукової крилатої ракети Циркон у Баренцовому морі.

За планами РФ, ракета Циркон має замінити в обороні важку протикорабельну ракету Гарпун.

Також ворог має оперативно-тактичний комплекс Іскандер, крилаті ракети типу Іскандер-К у вересні 2022 року були збиті у небі на Дніпропетровщині.

Скільки часу летять крилаті ракети

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко зазначає, що на час прильоту ракет від їх запуску впливають кілька факторів – місце, з якого випущена, швидкість та тип ракети, а також координати цілі.

– Слід розуміти, що є різні місця базування, з яких випускають крилаті ракети. Від цього і залежить, скільки потрібно часу, щоб зреагувати не лише громадянам, а й ППО. Також важливий фактор – тип ракети, який використовують проти того чи іншого міста, бо у різних ракет різна швидкість, структура польоту, концепція використання, – зазначає Коваленко.

Загалом, ймовірний час прильоту ракети після повітряної тривоги – від 10 до 30 хв.

Характеристики крилатої ракети

Варто зазначити, що вага, швидкість, дальність та довжина крилатих ракет відрізняється, оскільки усі вони різні.

Розглянемо характеристики найпопулярнішої крилатої ракети Калібр. Тактико-технічні характеристики ракет сімейства цієї ракети достеменно невідомі.

Згідно з інформацією, яка є у відкритих джерелах, дальність стрільби по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2 600 км.

В експортній модифікації дальність польоту обмежується 300 км.

Наприклад, крилата ракета 3М-14Э, яка використовується для ураження наземних цілей, має:

Довжину – 6,2 м та розмах крил 3,08 м;

Стартову масу – 1770 / 1400 кг;

Бойову частину масою – 450 кг;

Дальність пуску – 2 600 км (300 км в експортній модифікації);

Висоту польоту – 20 м над поверхнею моря та 50 – 150 м над поверхнею землі;

Швидкість 180 – 240 м/с.

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