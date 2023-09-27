Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Удар по морвокзалу, отелю и зернохранилищу Одессы: под завалами нашли тела двух человек
Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны

Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны

За время полномасштабного вторжения власти расширили возможность предоставления статуса участника боевых действий. Сегодня получить статус УБД могут не только военнослужащие, но и члены добровольческих формирований.

Как получить статус участника боевых действий и что для этого нужно, узнавали Факты ICTV.

Как получить статус УБД

Участниками боевых действий являются лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины в составе воинских подразделений, соединений или объединений всех видов войск ВСУ.

Сейчас смотрят

Тем не менее, статус УБД смогут получить только те добровольцы, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях по защите Украины от России.

Чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо:

  • собрать документы с соответствующими подписями;
  • проинформировать командира или другого руководителя воинской части о желании получить статус.

В свою очередь руководители воинских частей должны предоставить справки по форме согласно приложению и документы, предусмотренные пунктом настоящего Порядка, которые являются основанием для предоставления лицам статуса участника боевых действий.

После чего комиссия будет рассматривать присланные документы. Если статус УБД был вам предоставлен, в течение месяца комиссия проинформирует Государственную службу по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции об этом.

Если же предоставление статуса спорное, комиссия направит документы на рассмотрение межведомственной комиссии.

В свою очередь межведомственная комиссия рассмотрит документы и в случае необходимости уточнит информацию о лицах, в отношении которых они представлены (направит необходимые запросы и тому подобное).

Какие документы необходимы

Чтобы получить статус УБД, необходимо собрать документы, которые бы подтверждали участие в боевых действиях.

  • для лиц, которые принимали участие в антитеррористической операции — выписки из приказов руководителя Антитеррористического центра при СБУ, выдержки из приказов руководителя оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией или его заместителей или руководителей секторов;
  • для лиц, получивших ранения, контузии, увечья — документы, указанные выше ,и материалы специальных расследований по фактам получения ранений, контузий или увечий;
  • выдержки из приказов Генштаба ВСУ о привлечении к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ;
  • выдержки из приказов командующего Объединенными силами, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (выбытии) в (из) районы осуществления боевых действий;
  • документы о направлении в командировку в районы ведения боевых действий;

Чтобы получить статус УБД добровольцу, Минветеранов должно получить обращение от трех сторон:

  • командира добровольческого подразделения, в котором доброволец проходил службу;
  • ходатайство командира территориальной бригады, в силы которой входит добровольческое формирование;
  • ходатайство руководителя территориальной общины, на базе которой было создано данное добровольческое формирование.

Кроме этого, обязательным условием являются два свидетельства военнослужащих, с которыми доброволец выполнял задачи по защите Украины.

Читайте также
Статус участника боевых действий: что это и какие льготы
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны

Война в Украине, військовослужбовці, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ завела ракетоносители в пункты базирования – ВМС ВСУ
кораблі РФ
В ВСУ анонсировали “хорошие новости” с Таврического направления
ЗСУ, українська армія
Определенные виды защиты энергосистемы будут применены впервые в мире — Кудрицкий
енергетика електрика світло
В разведке Британии сообщили, пойдет ли РФ в наступление в ближайшие недели
Російські військові
Угрожает целостности обороны. В Запорожской области среди военных РФ растет межэтническая напряженность — ISW
Окупаційні війська РФ

Загрузка

Игры
Видео
Экономика
Бюджет распределен: на что пойдут средства и сколько выделят

Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

Ольга Чайко
Такой шанс выпадает только раз: как победители Игр непокоренных завоевали свои медали
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Железные птицы уничтожают врага: как наши бойцы самостоятельно совершенствуют FPV-дроны
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Предателей найдены и наказаны | Параспортсмены выигрывают ЗОЛОТО | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь