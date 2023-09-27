Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны

За время полномасштабного вторжения власти расширили возможность предоставления статуса участника боевых действий. Сегодня получить статус УБД могут не только военнослужащие, но и члены добровольческих формирований.

Как получить статус участника боевых действий и что для этого нужно, узнавали Факты ICTV.

Как получить статус УБД

Участниками боевых действий являются лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины в составе воинских подразделений, соединений или объединений всех видов войск ВСУ.

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Тем не менее, статус УБД смогут получить только те добровольцы, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях по защите Украины от России.

Чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо:

собрать документы с соответствующими подписями;

проинформировать командира или другого руководителя воинской части о желании получить статус.

В свою очередь руководители воинских частей должны предоставить справки по форме согласно приложению и документы, предусмотренные пунктом настоящего Порядка, которые являются основанием для предоставления лицам статуса участника боевых действий.

После чего комиссия будет рассматривать присланные документы. Если статус УБД был вам предоставлен, в течение месяца комиссия проинформирует Государственную службу по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции об этом.

Если же предоставление статуса спорное, комиссия направит документы на рассмотрение межведомственной комиссии.

В свою очередь межведомственная комиссия рассмотрит документы и в случае необходимости уточнит информацию о лицах, в отношении которых они представлены (направит необходимые запросы и тому подобное).

Какие документы необходимы

Чтобы получить статус УБД, необходимо собрать документы, которые бы подтверждали участие в боевых действиях.

для лиц, которые принимали участие в антитеррористической операции — выписки из приказов руководителя Антитеррористического центра при СБУ, выдержки из приказов руководителя оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией или его заместителей или руководителей секторов;

— выписки из приказов руководителя Антитеррористического центра при СБУ, выдержки из приказов руководителя оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией или его заместителей или руководителей секторов; для лиц, получивших ранения, контузии, увечья — документы, указанные выше ,и материалы специальных расследований по фактам получения ранений, контузий или увечий;

— документы, указанные выше ,и материалы специальных расследований по фактам получения ранений, контузий или увечий; выдержки из приказов Генштаба ВСУ о привлечении к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ;

выдержки из приказов командующего Объединенными силами, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (выбытии) в (из) районы осуществления боевых действий;

документы о направлении в командировку в районы ведения боевых действий;

Чтобы получить статус УБД добровольцу, Минветеранов должно получить обращение от трех сторон:

командира добровольческого подразделения, в котором доброволец проходил службу;

ходатайство командира территориальной бригады, в силы которой входит добровольческое формирование;

ходатайство руководителя территориальной общины, на базе которой было создано данное добровольческое формирование.

Кроме этого, обязательным условием являются два свидетельства военнослужащих, с которыми доброволец выполнял задачи по защите Украины.

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