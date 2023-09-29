Что делать, если потерял паспорт — алгоритм действий и советы юриста
Потеря паспорта — неприятность, которая может случиться с каждым. Если ваш паспорт украли, испортили или вы просто его потеряли, необходимо срочно обратиться в ближайшее подразделение ГМС Украины.
Факты ICTV узнавали, что нужно делать, если потерял паспорт во время войны, и где оформить новые документы.
Потерял паспорт: что делать
Паспорт — документ, подтверждающий личность и гражданство Украины его владельца. Без этого документа украинцы теряют свободу передвижения, доступ к социальным выплатам и тому подобное.
Юрист и адвокат Рослислав Кравец отмечает, что если вы поняли, что потеряли паспорт гражданина Украины или у вас его похитили, необходимо немедленно обратиться в органы Национальной полиции и сообщить об этом.
— Это поможет в дальнейшем оспорить любые сделки, которые злоумышленники могут заключить с вашим потерянным паспортом, и защитить свои банковские счета. Полиция внесет ваш документ в Реестр утраченных паспортов, — говорит юрист.
Потом нужно:
- обратиться в ближайшее подразделение ГМС Украины (независимо от места регистрации);
- подать соответствующее заявление о потере паспорта.
Также заявление можно подать в любом Центре предоставления админуслуг (ЦПАУ), но при условии что там есть техническая возможность оформления биометрических документов, или Паспортном сервисе.
Вам должны выдать временное удостоверение.
Чтобы восстановить паспорт, в подразделение ГМС Украины необходимо подать пакет документов:
- копию утраченного паспорта (при наличии);
- свидетельство о рождении;
- выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта на территории Украины);
- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков или уведомление об отказе от его принятия;
- справку о регистрации места жительства;
- свидетельство о браке (при наличии);
- водительское удостоверение (при наличии);
- загранпаспорт гражданина Украины (при наличии).
Установленного перечня документов нет. Вы должны предоставить все имеющиеся документы, которые так или иначе могут подтвердить вашу личность.
— Процедура восстановления паспорта гражданина Украины займет от 1 до 2 месяцев. Это зависит от того, где гражданин Украины получал свой паспорт: на подконтрольной или неподконтрольной Украине территории, — говорит юрист.
Дело в том, что украинцев, получавших паспорт на неподконтрольной Украине территории (начиная с 2014 года), нет в электронной системе единого демографического реестра. Соответственно, нужно будет проходить процедуру установления личности. А это займет определенное время.
Кроме того, для установления личности, украинцы, которые получали паспорт на неподконтрольной территории, должны предоставить больший пакет документов (точнее, все, которые касаются человека). Например:
- дипломы об окончании школы и университета;
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении;
- водительское удостоверение;
- любые другие документы, которые могут так или иначе подтвердить личность.
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