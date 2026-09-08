РФ атаковала Эпицентр в Прилуках: что известно о последствиях
- РФ ударила по Эпицентру в Прилуках Черниговской области 8 сентября.
- Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Россия атаковала торговый центр Эпицентр в Прилуках Черниговской области.
Атака на Эпицентр в Прилуках 8 сентября: что известно
Как сообщила полиция Черниговской области, враг атаковал торговый центр в Прилуках.
– Сегодня днем россияне атаковали торговый центр в городе Прилуки. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работасют следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск по гражданской инфраструктуре.
Полицейские обеспечивают охрану места происшествия, проводят необходимые первоочередные мероприятия и собирают доказательства военного преступления российской армии.
Полиция призывает граждан не приближаться к месту удара из-за угрозы повторной атаки и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что сегодня ночью РФ ударила по рынку в пригороде Одессы, в результате чего были повреждены торговые павильоны.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 658-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.