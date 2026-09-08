В Украине готовятся к новому отопительному сезону. Отдельный вопрос, смогут ли общины снабжать людей теплом и водой после возможных российских атак.

Когда начинается отопительный сезон в Украине в 2026 году и что известно о подготовке, читайте в материале Фактов ICTV.

Отопительный сезон в Украине 2026-2027: что известно о подготовке

О том, как Украина готовится к зиме, сообщило Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины. Министр Николай Калашник подчеркнул, что особенно сложной остается ситуация в прифронтовых регионах, где критическая инфраструктура может испытать повреждения в любой момент.

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По данным министерства, на начало сентября подготовлено 79,2% жилищного фонда. Это более 114 тысяч домов.

Еще летом коммунальные предприятия производили ремонты кровель, внутридомовых систем, инженерного оборудования и тепловых сетей. Параллельно готовили котельные, тепловые пункты, водопроводные и канализационные системы.

Социальная сфера готова еще лучше, а именно на 86,5%. К зиме подготовлено 20,6 тысяч школ, детских садов и учреждений здравоохранения.

В системе теплоснабжения готово к работе 14 194 котельных, а это почти 83% от плана. Также подготовлено более 13,3 тысяч километров тепловых сетей. На отдельных объектах продолжаются ремонты котлов, аварийных участков трубопроводов и центральных тепловых пунктов, а также накапливаются запасы топлива.

Не менее важная часть подготовки – вода. К зиме уже готово 2 900 водопроводных насосных станций и более 8,3 тысячи скважин. Ремонтируют водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения и водозаборы.

Готовят и дороги. Дорожные службы уже подготовили 4 124 единицы специальной техники, отремонтировали 8,6 млн квадратных метров покрытия и накопили более 1,3 млн тонн посыпочных материалов и реагентов.

Почему в этом году подготовке к зиме уделяют особое внимание

Предыдущая зима показала, насколько уязвимой остается тепловая инфраструктура Украины во время войны.

В январе 2026 года после российских ударов по критической инфраструктуре в Киеве без отопления временно остались около 6 тысяч жилых домов. После повторных атак часть домов пришлось подключать к теплу во второй раз.

То есть, проблема зимой может возникнуть даже тогда, когда котельные и сети формально подготовлены. Если повреждается критический объект, исчезает электропитание или авария происходит на большом участке теплосети, то сразу возникает вопрос, как быстро система сможет вернуться к работе.

Именно на это сейчас делают акцент в общинах. Речь идет о резервных источниках питания, запасах необходимого оборудования и материалов, возможности быстро провести ремонт и восстановить подачу тепла, воды или других базовых услуг.

– Мы оцениваем готовность не только по процентам выполненных работ, – объяснил Николай Калашник.

По его словам, главная задача — обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения даже при возможных атаках и чрезвычайных ситуациях. Особое внимание уделяется прифронтовым территориям.

Когда начинается отопительный сезон в Украине в 2026 году

Точной общеукраинской даты, когда одновременно будут включено отопление во всех городах, нет. Решения принимаются с учетом погоды и ситуации в конкретном населенном пункте.

Согласно постановлению Кабмина №830, решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления. При этом учитываются условия климата и требования соответствующих нормативных документов.

Отопительный период должен начаться, когда на протяжении трех дней средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°C или ниже.

Поэтому ответ на вопрос, когда в Украине начнут отопительный сезон 2026-2027, будет зависеть прежде всего от температуры осенью, состояния энергосистемы и готовности общин. Если похолодание будет коротким и температура снова повысится, это не означает автоматического запуска отопления по всей стране.

Отдельные общины могут принимать решение о начале отопления с учетом фактической погоды и местных условий.

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