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Валентина Летяк, редактор ленты

В Харькове построят первую в Украине подземную школу — Терехов

В Харькове построят первую в Украине подземную школу — Терехов
Фото: Факти ICTV

Именно в Харькове планируется построить первую в Украине подземную школу, которая будет отвечать самым современным нормативным требованиям к защитным сооружениям.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

— Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз, — объяснил он.

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По его словам, город продолжит инвестировать в образование, то есть сокращение расходов на это направление в следующем году не планируется, несмотря на нехватку бюджетных средств и довольно трудную задачу сбалансировать местный бюджет с учетом имеющегося дефицита.

В конце августа в Харькове показали классы для обучения детей в метрополитене. На пяти станциях обустроили помещения для 60 классов, где будут учиться 1003 ребенка.

Это предварительное количество, но если желающих учиться в метро станет больше, то обустроят дополнительные помещения.

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Игорь Терехов, Война в Украине, метро Харків, Новини Харкова, Образование в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія, Харьков, шкільна освіта, Школа
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