У Харкові побудують першу в Україні підземну школу – Терехов
Саме у Харкові планується побудувати першу в Україні підземну школу, яка відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
– Таке укриття дозволить продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз, – пояснив він.
За його словами, місто продовжить інвестувати в освіту, тобто скорочення видатків на цей напрямок наступного року не планується, попри брак бюджетних коштів і доволі важке завдання збалансувати місцевий бюджет з урахуванням наявного дефіциту.
Наприкінці серпня у Харкові показали класи для навчання дітей у метрополітені. На п’яти станціях облаштували приміщення для 60 класів, де вчитимуться 1003 дитини.
Це попередня кількість, але якщо охочих вчитися в метро стане більше, то облаштують додаткові приміщення.
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