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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Харкові побудують першу в Україні підземну школу – Терехов

У Харкові побудують першу в Україні підземну школу – Терехов
Фото: Факти ICTV

Саме у Харкові планується побудувати першу в Україні підземну школу, яка відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

– Таке укриття дозволить продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз, – пояснив він.

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За його словами, місто продовжить інвестувати в освіту, тобто скорочення видатків на цей напрямок наступного року не планується, попри брак бюджетних коштів і доволі важке завдання збалансувати місцевий бюджет з урахуванням наявного дефіциту.

Наприкінці серпня у Харкові показали класи для навчання дітей у метрополітені. На п’яти станціях облаштували приміщення для 60 класів, де вчитимуться 1003 дитини.

Це попередня кількість, але якщо охочих вчитися в метро стане більше, то облаштують додаткові приміщення.

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Ігор Терехов, Війна в Україні, метро Харків, Новини Харкова, Освіта в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Харків, шкільна освіта, Школа
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