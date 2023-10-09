Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2023-2024

Зазвичай опалювальний сезон в Україні стартує 15 жовтня, проте це залежить від кліматичних умов.

Оскільки осінь цього року видалася теплою, ймовірно, що цю дату буде зміщено. До того ж рішення про увімкнення опалення ухвалюється на рівні місцевої влади, тому у регіонах опалювальний сезон 2023-2024 розпочнеться не в один день.

Згідно з нормами, батареї мають увімкнути, якщо протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою за +8°C.

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Відповідно, у разі різкого похолодання опалювальний сезон може розпочатися й раніше від визначеної законом дати.

Процес підключення центрального теплопостачання триває кілька днів, і перші у переліку – школи, дитячі садки та медичні заклади, а потім житловий сектор.

Уряд вже відзвітував про готовність до зими та накопичення достатніх запасів газу, до того ж, власного виробництва. І ціни на нього не зміняться для населення щонайменше до травня 2024 року.

Скільки триває опалювальний сезон

Опалювальний сезон зазвичай триває близько шести місяців і закінчується в середині квітня. Але конкретні дати також залежить від погоди й температури повітря. Тобто, коли середня температура повітря перевищуватиме +8°С протягом трьох діб, батареї мають вимкнути.

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