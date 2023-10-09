Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2023-2024

Опалення
Фото: УНІАН

Зазвичай опалювальний сезон в Україні стартує 15 жовтня, проте це залежить від кліматичних умов.

Оскільки осінь цього року видалася теплою, ймовірно, що цю дату буде зміщено. До того ж рішення про увімкнення опалення ухвалюється на рівні місцевої влади, тому у регіонах опалювальний сезон 2023-2024 розпочнеться не в один день.

Згідно з нормами, батареї мають увімкнути, якщо протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою за +8°C.

Зараз дивляться

Відповідно, у разі різкого похолодання опалювальний сезон може розпочатися й раніше від визначеної законом дати.

Процес підключення центрального теплопостачання триває кілька днів, і перші у переліку – школи, дитячі садки та медичні заклади, а потім житловий сектор.

Уряд вже відзвітував про готовність до зими та накопичення достатніх запасів газу, до того ж, власного виробництва. І ціни на нього не зміняться для населення щонайменше до травня 2024 року.

Скільки триває опалювальний сезон

Опалювальний сезон зазвичай триває близько шести місяців і закінчується в середині квітня. Але конкретні дати також залежить від погоди й температури повітря. Тобто, коли середня температура повітря перевищуватиме +8°С протягом трьох діб, батареї мають вимкнути.

Читайте також
Розглядаємо найгірші сценарії: голова Укренерго про підготовку до зими
Енергетика

Війна в Україні, Газ, Опалення в Україні, Опалювальний сезон, теплопостачання
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам “ДНР” понад 15 млн грн
затримання СБУ
Значення радіоелектронної боротьби у війні: який арсенал РЕБ має РФ
Комплекс Красуха-2
Ракетний удар по Грозі: криміналісти ідентифікували 49 тіл, п’ятеро людей вважаються зниклими
Обстріл села Гроза, Харківська область
Як підготувати котел до зими: основні моменти та правила очищення
Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2023-2024
Правила, які врятують вам життя: що не можна робити під час обстрілів та бомбардувань
Обстріли

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2023-2024
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2023-2024
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2023-2024
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2023-2024
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь