Вивчення мови та виплати: в Японії запустять програму підтримки українських біженців
У Японії запустять нову програму допомоги українським біженцям, яка має допомогти їм адаптуватися до життя в цій країні. Передбачено вивчення японської мови та грошові виплати.
Відповідне оголошення зробило японське Агентство імміграційних служб, інформує The Japan Times.
Програму планують запустити в квітні 2024 року.
Вона передбачає допомогу іноземним громадянам, які тікають із зон конфлікту, для адаптації в Японії. Програма створена передусім для біженців з України, яких у країні налічується понад 2,5 тис. осіб.
Українці зможуть пройти шестимісячний або однорічний курс з вивчення японської мови, вивчати закони та звичаї країни. Передбачена і фінансова допомога.
Агентство імміграційних служб продовжить до двох років фінансову підтримку українців, яких нікому спонсорувати. Йдеться про допомогу для покриття витрат на проживання.
А з 1 грудня іноземці, котрі тікають із зон конфлікту, зокрема й біженці з України, зможуть отримати статус довготермінового резидента з робочою візою.
Японія є учасницею конвенції ООН про біженців, але відома своєю суворою політикою в цій сфері, що обмежує кількість біженців, які приймає країна.
Від початку повномасштабної війни Японія надавала Україні гуманітарну та нелетальну допомогу. Зокрема, країна схвалила виділення $400 млн на відновлення критичної інфраструктури та інші гуманітарні потреби України.
Крім того, Японія неодноразово запроваджувала санкції проти РФ.
Джерело: The Japan Times
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