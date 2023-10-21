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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Вивчення мови та виплати: в Японії запустять програму підтримки українських біженців

Українські біженці в Японії
Фото: Getty Images

У Японії запустять нову програму допомоги українським біженцям, яка має допомогти їм адаптуватися до життя в цій країні. Передбачено вивчення японської мови та грошові виплати.

Відповідне оголошення зробило японське Агентство імміграційних служб, інформує The Japan Times.

Програму планують запустити в квітні 2024 року.

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Вона передбачає допомогу іноземним громадянам, які тікають із зон конфлікту, для адаптації в Японії. Програма створена передусім для біженців з України, яких у країні налічується понад 2,5 тис. осіб.

Українці зможуть пройти шестимісячний або однорічний курс з вивчення японської мови, вивчати закони та звичаї країни. Передбачена і фінансова допомога.

Агентство імміграційних служб продовжить до двох років фінансову підтримку українців, яких нікому спонсорувати. Йдеться про допомогу для покриття витрат на проживання.

А з 1 грудня іноземці, котрі тікають із зон конфлікту, зокрема й біженці з України, зможуть отримати статус довготермінового резидента з робочою візою.

Японія є учасницею конвенції ООН про біженців, але відома своєю суворою політикою в цій сфері, що обмежує кількість біженців, які приймає країна.

Від початку повномасштабної війни Японія надавала Україні гуманітарну та нелетальну допомогу. Зокрема, країна схвалила виділення $400 млн на відновлення критичної інфраструктури та інші гуманітарні потреби України.

Крім того, Японія неодноразово запроваджувала санкції проти РФ.

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Джерело: The Japan Times

Біженці, Війна в Україні, Японія
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