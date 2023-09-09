Украина начнет переговоры с Японией по соглашению о гарантиях безопасности – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с министром иностранных дел Японии Хаяши Йошимасу.

По словам главы государства, одной из тем были гарантии безопасности для нашей страны.

– Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие Декларации G7, – отметил Зеленский.

Он поблагодарил Японию за то, что эта страна является нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину во время полномасштабной войны.

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I welcomed Japanese Foreign Minister Hayashi Yoshimasa. We agreed to begin talks on a bilateral Ukrainian-Japanese agreement on security guarantees following the G7 Declaration this summer. I am grateful to Japan for remaining our key partner in Asia and supporting Ukraine. pic.twitter.com/4LfXSDIbID — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 9, 2023

Как известно, Япония неоднократно выделяла помощь нашему государству, а также вводила санкции против РФ.

Япония входит в состав Большой семерки (G7) вместе с США, Германией, Великобританией, Францией, Италией и Канадой.

В июле на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 согласовали Совместную декларацию о поддержке Украины для защиты от возможной новой агрессии РФ. Речь идет фактически о гарантиях безопасности на будущее, пока наша страна не станет членом НАТО.

В дальнейшем Украина будет подписывать отдельный двусторонний договор с каждым государством-гарантом.

Известно, что Киев уже начал консультации по гарантиям с Великобританией. Схожие обсуждения происходят с Соединенными Штатами Америки.

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