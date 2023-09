Украина начнет переговоры с Японией по соглашению о гарантиях безопасности – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с министром иностранных дел Японии Хаяши Йошимасу.

По словам главы государства, одной из тем были гарантии безопасности для нашей страны.

Он поблагодарил Японию за то, что эта страна является нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину во время полномасштабной войны.

I welcomed Japanese Foreign Minister Hayashi Yoshimasa.

We agreed to begin talks on a bilateral Ukrainian-Japanese agreement on security guarantees following the G7 Declaration this summer.

I am grateful to Japan for remaining our key partner in Asia and supporting Ukraine. pic.twitter.com/4LfXSDIbID

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 9, 2023