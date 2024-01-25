Можно ли снимать на камеру действия полиции в Украине в 2024 году: комментарий юриста

Бывают ситуации, когда граждане считают необходимым зафиксировать на камеру действия полиции. Однако можно ли это делать? Факты ICTV узнали у эксперта и рассказывают, имеют ли право украинцы снимать на видео работу представителей полиции.

Можно ли снимать действия полиции в Украине 2024

Юрист волонтерского объединения Веста Кормош Людмила прокомментировала, что согласно ст.8 Закона о государственной тайне, запрещено фотографировать и фиксировать на видео места и события, которые могут содержать государственную или военную тайну.

— Это сложный вопрос, потому что касается места съемки. Так, например, если человека остановили на блокпосту сотрудники Национальной полиции, то такая съемка будет запрещена, так как содержит сведения, которые могут составлять военную тайну.

Согласно закону запрещено фотографировать и фиксировать на видео:

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подготовку и проведение военных операций;

стратегическое и мобилизационное развертывание войск;

важнейшие показатели, характеризующие организацию, численность, дислокацию, боевую и мобилизационную готовность, боевую и другую военную подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение ВСУ;

дислокацию, характеристики пунктов управления ВСУ;

геодезические, гравиметрические, картографические и гидрометеорологические данные, имеющие значение для обороны страны;

системы вооружения;

показатели развития Вооруженных Сил Украины и их возможностей;

состав, задачи и материально-техническое обеспечение разведывательного органа Министерства обороны Украины;

личный состав Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, а также лиц, которые сотрудничают или ранее сотрудничали на конфиденциальной основе с Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Юристка отметила, что требование о прекращении или вообще не ведения съемки на блокпостах является законным, и за его невыполнение может наступить уголовная ответственность. То же самое касается и проведения съемки, например, возле военной техники с последующим распространением этих фото/видео, около режимных объектов и тому подобное.

Если мы говорим о съемке без всех вышеперечисленных факторов, то есть не на блокпосту, не возле режимного или военного объекта, то норма о проведении съемки служебных, должностных или публичных лиц органов государственной власти и местного самоуправления при исполнении ими своих должностных обязанностей не претерпевала изменений, — прокомментировала юрист.

Поэтому можно предположить, что такая съемка является законной.

Что делать, если полиция требует прекратить съемку

Кормош Людмила рассказала, как лучше провести видеосъемку (фото) и что делать, если полиция требует прекратить или запрещает снимать их действия.

Прежде всего:

не проводить фото- и видеосъемку в местах скопления или просто на фоне военной техники и военных;

не проводить фото- и видеосъемку возле режимных объектов и воинских частей;

не снимать и не фотографировать перемещение военной техники;

учесть ситуацию, при которой происходит съемка.

Юрист отметила, стоит учесть, что полицейские в своей деятельности пользуются специальной техникой, в частности, согласно ст 31. Закона Украины О Национальной полиции одна из превентивных мер, которую может применять сотрудник полиции, — это применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи, о чем обязательно предупреждают.

В дальнейшем обжаловать действия полиции можно непосредственно у их высшего командования, а также путем оставления жалобы на горячей линии МВД, позвонив 0800 500 202, или в суд.

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