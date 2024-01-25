Чи можна знімати на камеру дії поліції в Україні у 2024 році: коментар юриста

Трапляються ситуації, коли громадяни вважають за необхідне зафіксувати на камеру дії поліції. Проте чи можна це робити? Факти ICTV дізналися в експерта та розказують, чи мають право українці знімати на відео роботу представників поліції.

Чи можна знімати дії поліції в Україні 2024

Юристка волонтерського обʼєднання Веста Кормош Людмила прокоментувала, що згідно зі ст.8 Закону Про державну таємницю, заборонено фотографувати та фіксувати на відео місця та події, що можуть містити державну або військову таємницю.

— Це складне питання, оскільки стосується місця знімання. Так, наприклад, якщо людину зупинили на блокпосту співробітники Національної поліції, то така зйомка буде заборонена, адже містить відомості, що можуть становити військову таємницю.

Згідно з законом заборонено фотографувати та фіксувати на відео:

Зараз дивляться

підготовку та проведення військових операцій;

стратегічне та мобілізаційне розгортання військ;

найважливіші показники, що характеризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову та мобілізаційну готовність, бойову й іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення ЗСУ;

дислокацію, характеристики пунктів управління ЗСУ;

геодезичні, гравіметричні, картографічні та гідрометеорологічні дані, що мають значення для оборони країни;

системи озброєння;

показники розвитку Збройних Сил України та їхні можливості;

склад, завдання і матеріально-технічне забезпечення розвідувального органу Міністерства оборони України;

особовий склад Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали на конфіденційній основі із Силами спеціальних операцій Збройних Сил України.

Юрист зазначила, що вимога щодо припинення або взагалі не ведення знімання на блокпостах є законною, і за її невиконання може настати кримінальна відповідальність. Те саме стосується і фільмування, наприклад, біля військової техніки із подальшим поширенням цих фото/відео, біля режимних об’єктів тощо.

Якщо ми говоримо про знімання без всіх вище перелічених факторів, тобто не на блокпосту, не біля режимного або військового об’єкту, то норма щодо проведення знімання службових, посадових або публічних осіб органів державної влади та місцевого самоврядування під час виконання ними своїх посадових обов’язків не зазнавала змін, — прокоментувала юристка.

Тож можна припустити, що таке фільмування є законним.

Що робити, якщо поліція вимагає припинити знімання

Кормош Людмила розказала, як краще провести фільмування (фотограування) та що робити, якщо поліція вимагає припинити чи забороняє знімати їхні дії.

Насамперед:

не проводити фото- та відеозйомку в місцях скупчення або просто на тлі військової техніки та військових;

не проводити фото- і відеозйомку біля режимних об’єктів та військових частин;

не фільмувати та не фотографувати переміщення військової техніки;

врахувати ситуацію, за якої відбувається знімання.

Юристка зазначила, варто врахувати, що поліціянти у своїй діяльності користуються спеціальною технікою, зокрема, згідно зі ст 31. Закону України Про Національну поліцію один із превентивних заходів, який може застосовувати працівник поліції, — це застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, про що обов’язково попереджають.

Надалі оскаржити дії поліції можна, звернувшись безпосередньо до їх вищого командування, також шляхом залишення скарги на гарячій лінії МВС, зателефонувавши 0800 500 202, чи до суду.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.