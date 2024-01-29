Мобилизация ФЛП: возможна ли отсрочка от службы, как платить налоги и что делать с работниками

Физическое лицо-предприниматель не может получить бронь от мобилизации. Если предприниматель получил повестку или был мобилизован, то ему необходимо знать, как продолжать свою деятельность. Факты ICTV рассказывают, как заниматься предпринимательской деятельностью после призыва, как платить налоги и как быть с наемными работниками.

Могут ли мобилизовать ФЛП в 2024 году

Согласно закону О мобилизационной подготовке и мобилизации и постановлению Кабмина №76, Физическое лицо-предприниматель не может получить бронь от мобилизации, как и не может забронировать своих работников. ФЛП не определены в перечне тех, кто может бронировать военнообязанных.

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, единственная возможность рассчитывать на отсрочку для ФЛП – это выполнять оборонные заказы или заказы для органов местной власти, военных администраций, которые необходимы для непосредственного обеспечения обороноспособности Украины.

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Стоит отметить, что это касается только тех ФЛП, которые имеют договоры с государственными заказчиками и подтверждение их выполнения.

Могут ли мобилизованные ФЛП заниматься предпринимательской деятельностью

С началом военных действий на территории Украины большое количество граждан было мобилизовано в ряды ВСУ, среди них также много предпринимателей. По словам юриста и адвоката, даже после мобилизации можно продолжать быть зарегистрированным как ФЛП.

– Ликвидировать действующий ФЛП мобилизованный предприниматель не обязан. Также не запрещается во время службы регистрировать новый. Вопрос лишь в том, разрешено ли будет фактически осуществлять предпринимательскую деятельность через этот ФЛП и получать за это деньги.

Предпринимательской деятельностью через ФЛП заниматься будет нельзя, только если после мобилизации предприниматель стал военным должностным лицом ВСУ или другого военного формирования.

– Военные должностные лица – это военнослужащие, занимающие штатные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей. Как правило, организационно-распорядительными обязанностями обладают командиры, а административно-хозяйственными обязанностями – военнослужащие, имеющие полномочия по управлению или распоряжению государственным имуществом.

Если предприниматель не относится к военным должностным лицам, то вести предпринимательскую деятельность через ФЛП в свободное время не запрещено – если, конечно, это не вредит интересам службы и выполнению возложенных военных обязанностей.

Если ФЛП мобилизовали: как платить налоги

Во время мобилизации начисление налогов и сборов физическим лицам-предпринимателям не осуществляется. То есть, мобилизованные ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, освобождены от начисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого налога, а также от представления отчетности. Также мобилизованные ФЛП освобождаются от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за себя. Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины (пункт 25 подраздела 10 раздела ХХ).

Для этого, в орган ГНС по месту регистрации, необходимо подать заявление и копию военного билета (или другого документа) из центра комплектования в котором указаны сведения о мобилизации. Подать документы стоит или сразу после мобилизации, или в течение 10 дней после демобилизации (окончания лечения или реабилитации).

Отмечаем, что такое освобождение не зависит от наличия наемных работников, формы налогообложения, а также группы и ставки единого налога.

Мобилизованные ФЛП с наемными работниками: как работать

Согласно разъяснениям ГНСУ, если, несмотря на мобилизацию, ФЛП продолжает свою деятельность и имеет наемных работников, то на время службы предприниматель может уполномочить другое лицо выплачивать заработную плату работникам. На уполномоченное лицо также возлагается обязанность начислять и удерживать из заработной платы (или других доходов) наемных работников НДФЛ, военный сбор и ЕСВ.

Однако обязанность уплатить налоги остается за самим ФЛП. Сделать это необходимо в течение 180 календарных дней начиная с даты демобилизации.

Мобилизованные ФЛП также имеют право расторгнуть трудовые отношения с работниками по собственной инициативе.

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