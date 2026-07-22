Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), которое состоялось в среду, 22 июля.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на источники.

Венгрия заблокировала открытие новых кластеров ЕС для Украины

Вторая попытка убедить Венгрию согласовать результаты скрининга 2-го и 3-го кластеров для Украины и Молдовы 22 июля завершилась безрезультатно. Третья попытка запланирована на 1 сентября.

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— Сегодня COELA во второй раз не смогла утвердить результаты скрининга кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы из-за нежелания Венгрии. Вопрос отложен до сентября, — заявил один из собеседников.

Во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения 17 июля Венгрия отказалась начать процесс открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины, однако согласилась по кластеру №3 для Молдовы.

Такой вариант не получил поддержки большинства стран ЕС, принять какое-либо решение не удалось.

Напомним, 14 июля в Брюсселе для Украины открыли 6-й переговорный кластер Внешние отношения.

Тогдашний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заверил, что открытие остальных четырех кластеров не откладывают на “после лета”.

Ранее Венгрия блокировала открытие для Украины кластеров 2–6 на техническом уровне, однако достаточно быстро согласилась снять вето с 6-го кластера.

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