Кенсингтонский дворец обнародовал новый портрет принца Джорджа по случаю его 13-летия, которое он отметил 22 июля. Уже в сентябре сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон приступит к обучению в Итонском колледже.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым портретом принца Джорджа

Как сообщает HELLO!, автором фотографии стал фотограф королевской семьи Мэтт Портеус. Ранее в этом году он также создал официальные портреты принцессы Шарлотты и принца Луи.

Фото сняли на лестнице Кенсингтонского дворца после парада Trooping the Colour, посвященного официальному дню рождения короля Чарльза III.

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На снимке Джордж позирует в темно-синем костюме и белой рубашке, однако без галстука, в котором он был во время торжества. Почитатели королевской семьи обратили внимание на его сходство с отцом, принцем Уильямом.

— С 13-м днем ​​рождения, Джордж! — говорится в сообщении дворца.

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Королевская семья также поблагодарила за поздравление и опубликовала видео с именинником. В ролике принц прыгает по скалам, проводит время с младшим братом и играет с собакой.

Thank you for all the birthday wishes for George today! pic.twitter.com/sonq5nQFfS — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 22, 2026

В настоящее время Джордж находится на летних каникулах после окончания учебы в школе Ламбрук в Беркшире. Осенью он покинет родительский дом и переедет в Итонский колледж, где будет получать среднее образование.

О выборе учебного заведения стало известно в июне. В Итон принимают ребят с 13 лет, а годовая стоимость обучения составляет около 63 тыс. фунтов стерлингов.

В свое время колледж окончил отец Джорджа принц Уильям, его дядя принц Гарри и брат принцессы Дианы граф Спенсер. Основанный в XV веке Итон также является альма-матером для 20 британских премьер-министров, среди которых Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон.

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