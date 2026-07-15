Прожиточный минимум влияет на размеры социальных выплат. От него зависят отдельные виды государственной помощи, налоговая социальная льгота и предельный доход для ее применения.

Кабинет Министров уже определил основные социальные показатели, согласно которым планируется формировать Государственный бюджет на 2027 год. Среди них новые размеры прожиточного минимума для разных категорий населения.

Однако это пока не окончательные суммы, а ориентиры, заложенные в постановлении №793 Об одобрении Бюджетной декларации на 2027-2029 годы.

Сейчас смотрят

Каким будет прожиточный минимум 2027 года и что планируют члены правительства, читайте в материале на Фактах ICTV.

Прожиточный минимум 2027 года: какие суммы предлагает правительство

Согласно Бюджетной декларации на 2027-2029 годы, в 2027 году планируют установить следующие размеры прожиточного минимума:

на одного человека — 3 559 грн;

для детей до 6 лет — 3 124 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 895 грн;

прожиточный минимум 2027 для трудоспособных лиц составит 3 691 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность — 2 878 грн.

Именно эти показатели заложены в Бюджетную декларацию. Однако они могут измениться при подготовке и рассмотрении Государственного бюджета на 2027 год.

Прожиточный минимум 2027 для трудоспособных и нетрудоспособных лиц

Отдельно правительство определило уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи в соответствии с Законом Украины №1768-III О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

В 2027 году планируют применять следующие показатели:

для трудоспособных лиц он составит 60% прожиточного минимума;

для лиц, потерявших трудоспособность, и людей с инвалидностью 100% прожиточного минимума;

для детей это будет 145% соответствующего прожиточного минимума.

Экономисты скептически оценивают отдельные показатели, заложенные в Бюджетной декларации. По их мнению, часть прогнозов будет сложно выполнить, ведь они зависят от многих факторов, которые сейчас невозможно точно предположить.

В частности, сомнения вызывает прогнозируемый курс доллара на 2027-2029 годы. Специалисты считают, что соблюсти именно те показатели, которые правительство заложило в Бюджетной декларации, вряд ли удастся, поскольку валютный курс зависит не только от решений Национального банка, но и от экономической ситуации, международной помощи и хода войны.

Детальнее о том, почему экономисты скептически оценивают прогноз курса доллара, заложенный в Бюджетной декларации, и сможет ли НБУ удержать именно такие показатели, читайте в нашем материале.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.