Сезон пионов в Украине 2025: когда расцветут и куда поехать за впечатлениями

В Украине совсем скоро стартует сезон цветения пионов. В 2025 году роскошные бутоны начнут раскрываться уже в середине мая, а пик красоты традиционно придется на конец месяца и начало июня. Сотни сортов пионов можно будет увидеть в ботанических садах, парках и специальных цветочных локациях по всей стране.

Когда цветут пионы в Украине

Период цветения пионов зависит от сорта, климатических условий и региона. Обычно, пионы начинают цвести в конце мая и продолжают до середины июня. В более теплых регионах, таких как юг Украины, бутоны могут появиться уже в середине мая. Средний период цветения длится около 15 дней, но при благоприятных условиях может продлиться до 3-4 недель.

Лучшие локации для любования пионами

Украина богата на места, где можно насладиться цветением пионов. Вот некоторые из них:

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Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко (Киев) — один из крупнейших ботанических садов Украины, где представлено более 350 сортов пионов. Цветение здесь обычно начинается в конце мая.

— один из крупнейших ботанических садов Украины, где представлено более 350 сортов пионов. Цветение здесь обычно начинается в конце мая. Добропарк (Киевская область) — локация известна своими цветочными фестивалями. Сезон пионов здесь длится с 1 по 30 мая.

— локация известна своими цветочными фестивалями. Сезон пионов здесь длится с 1 по 30 мая. Поле пионов в пгт Глубокая (Черновицкая область) — крупнейшее в Украине пионовое поле, где на площади полгектара растет 5000 кустов 150 различных сортов. Цветение длится около двух недель, ориентировочно до середины июня.

— крупнейшее в Украине пионовое поле, где на площади полгектара растет 5000 кустов 150 различных сортов. Цветение длится около двух недель, ориентировочно до середины июня. Ботанические сады в Днепре, Запорожье и Кривом Роге — эти сады также имеют коллекции пионов, которые расцветают в мае-июне.

Учтите, что планировать визиты лучше заранее. Поскольку период цветения короткий, стоит следить за анонсами ботанических садов и парков.

Для посещения цветущих локаций выбирайте утренние часы, ведь утро — не только хорошее время для фото, но и возможность избежать скоплений других любителей пионов.

Ранее Факты ICTV писали, когда начинается сезон цветения каштанов в Киеве в 2025 году, чтобы все желающие могли успеть полюбоваться их стройными свечами и сделать фото на фоне нарядных деревьев.

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