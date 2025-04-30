Некоторые медики потеряют бронирование: в Минздраве формируют списки
Министерство здравоохранения разрабатывает механизм по разбронированию медиков для нужд ВСУ на запрос Минобороны и командования Медицинских сил ВСУ.
Дефицит медиков на фронте
Сейчас специалисты Минздрава вместе с областными департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования.
Ключевым фактором является потребность в отдельных специалистах на фронте и в других подразделениях сектора обороны.
Напомним, в начале года правительство разрешило бронировать 100% медицинских работников, работающих в государственных, коммунальных учреждениях, учреждениях общественного здоровья, центрах крови и судебно-медицинских экспертных учреждениях — при условии, что это их основное место работы.
Для остальных учреждений и частного сектора ограничения по бронированию военнообязанных остаются в силе.
До этого изменениями в законодательстве было предусмотрено, что даже в критически важных медучреждениях можно было забронировать только до 50% военнообязанных мужчин.
Увеличение этой квоты требовало отдельного решения министра обороны.
В Минздраве отмечают, что нынешнее решение имеет целью оперативно закрыть дефицит медицинского персонала в Вооруженных силах Украины.
Механизм разбронирования уже готовится к реализации.