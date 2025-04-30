Некоторые медики потеряют бронирование: в Минздраве формируют списки

Министерство здравоохранения разрабатывает механизм по разбронированию медиков для нужд ВСУ на запрос Минобороны и командования Медицинских сил ВСУ.

Дефицит медиков на фронте

Сейчас специалисты Минздрава вместе с областными департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования.

Ключевым фактором является потребность в отдельных специалистах на фронте и в других подразделениях сектора обороны.

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Напомним, в начале года правительство разрешило бронировать 100% медицинских работников, работающих в государственных, коммунальных учреждениях, учреждениях общественного здоровья, центрах крови и судебно-медицинских экспертных учреждениях — при условии, что это их основное место работы.

Для остальных учреждений и частного сектора ограничения по бронированию военнообязанных остаются в силе.

До этого изменениями в законодательстве было предусмотрено, что даже в критически важных медучреждениях можно было забронировать только до 50% военнообязанных мужчин.

Увеличение этой квоты требовало отдельного решения министра обороны.

В Минздраве отмечают, что нынешнее решение имеет целью оперативно закрыть дефицит медицинского персонала в Вооруженных силах Украины.

Механизм разбронирования уже готовится к реализации.

Источник : Минздрав

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