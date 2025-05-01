У Міноборони розповіли, хто з медпрацівників втратить бронювання

Як роз’яснили в Міністерстві оборони, зняття бронювання від мобілізації стосується лише певної категорії медиків. Зокрема, тих, хто має дефіцитну спеціальність і пройшов підготовку за військово-обліковими спеціальностями.

З кого може бути знято бронь

За даними Міноборони, запит щодо розбронювання медиків не є масовим і стосується лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та критично необхідні для доукомплектування підрозділів Медичних сил Збройних сил України, зокрема Сухопутних військ.

У зв’язку з цим бронювання можуть втратити:

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санітарні інструктори (медичні сестри та брати);

фельдшери;

військовозобов’язані особи офіцерського складу з підготовкою за спеціальністю “лікувальна справа (сімейний лікар)” та деякими іншими спеціальностями, яких планується залучити на військову службу за контрактом терміном на 1 рік.

Системна нестача кадрів

У Міноборони зазначили, що причиною такого запиту є системна нестача медичних кадрів у медичних підрозділах.

Окрім цього, після набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 року №36, яка передбачає 100% бронювання медиків, виникла загроза забезпеченню медичною підтримкою військовослужбовців через брак кваліфікованого медичного персоналу.

У відомстві додали, що рішення про розбронювання стосуватиметься лише тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я.

– Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати контракт терміном на один рік і зайняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують посилення, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що військовослужбовці, які проходять військову службу за таким контрактом, звільняються з неї у зв’язку із закінченням строку контракту, якщо не виявили бажання продовжити його.

Джерело : Міноборони

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