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Из оккупации удалось вернуть еще 11 украинских детей

руки діти полон
Фото: Pixabay

По инициативе президента Украины и организации Bring Kids Back UA удалось вернуть еще 11 украинских детей.

Среди них — двое сирот, двое детей украинских защитников и семья, которую война разлучила почти на четыре года.

Не знали, встретятся ли с родными

Каждая история свидетельствует об ужасном опыте испытаний. Среди спасенных девочка, чьи мама и брат, военнослужащие и защитники Азовстали, более трех лет провели в российском плену.

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Все это время мать не знала, увидит ли когда-нибудь своих детей. Во время обмена пленных она встретила сына в автобусе, а сегодня наконец смогла обнять и маленькую дочь.

Еще один парень впервые за три года встретил родных — отца, который все эти годы защищал Украину в рядах ВСУ, и брата, также военного, который был в российском плену более трех лет.

Снова на свои земли оказался парень-сирота, которого россияне похитили из школы.

Военные надели мешок на голову прямо в кабинете директора, связали руки и отправили на ВОТ.

Его били, запугивали, а за неделю до своего совершеннолетия он получил повестку в российскую армию.

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Источник: Bring Kids Back UA 

Война в Украине, Похищение, Діти.UA, ТОТ
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