З окупації вдалося повернути ще 11 українських дітей
За ініціативи президента України та організації Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 українських дітей.
Ссеред них — двоє сиріт, двоє дітей українських захисників і родина, яку війна розлучила майже на чотири роки.
Не знали, чи зустрінуться з рідними
Увесь цей час мати не знала, чи побачить колись своїх дітей. Під час обміну полонених вона зустріла сина в автобусі, а сьогодні нарешті змогла обійняти й маленьку донечку.
Ще один хлопець уперше за три роки зустрів рідних — батька, який всі ці роки боронив Україну в лавах ЗСУ, та брата, також військового, який був у російському полоні понад три роки.
Знову на свої земля опинився хлопець-сирота, якого росіяни викрали зі школи.
Військові вдягнули мішок на голову прямо в кабінеті директора, зв’язали руки та відправили на ТОТ.
Його били, залякували, а за тиждень до свого повноліття він отримав повістку у російську армію.
Джерело: Bring Kids Back UA