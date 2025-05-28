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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

З окупації вдалося повернути ще 11 українських дітей

руки діти полон
Фото: Pixabay

За ініціативи президента України та організації Bring Kids Back UA вдалося повернути  ще 11 українських дітей.

Ссеред них — двоє сиріт, двоє дітей українських захисників і родина, яку війна розлучила майже на чотири роки.

Не знали, чи зустрінуться з рідними

Увесь цей час мати не знала, чи побачить колись своїх дітей. Під час обміну полонених вона зустріла сина в автобусі, а сьогодні нарешті змогла обійняти й маленьку донечку.

Зараз дивляться

Ще один хлопець уперше за три роки зустрів рідних — батька, який всі ці роки боронив Україну в лавах ЗСУ, та брата, також військового, який був у російському полоні понад три роки.

Знову на свої земля опинився хлопець-сирота, якого росіяни викрали зі школи.

Військові вдягнули мішок на голову прямо в кабінеті директора, зв’язали руки та відправили на ТОТ.

Його били, залякували, а за тиждень до свого повноліття він отримав повістку у російську армію.

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Джерело: Bring Kids Back UA 

Війна в Україні, Викрадення, Діти.UA, ТОТ
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