Агент ФСБ искал системы ПВО во время тревог в Киеве – СБУ
Служба безопасности задержала корректировщика массированных воздушных атак врага по столице Украины.
— Злоумышленник действовал по заказу ФСБ, а его главной задачей было найти и передать врагу координаты ПВО и мобильных огневых групп, которые защищают Киев, — говорится в сообщении.
В Службе объяснили, что имея такую информацию, оккупанты хотели сначала уничтожить украинскую противовоздушную оборону, а затем беспрепятственно обстреливать гражданскую инфраструктуру города.
Завербован через запрещенную соцсеть
Вражеским агентом оказался 41-летний кладовщик местного предприятия, которого оккупанты завербовали через запрещенную соцсеть ВКонтакте.
По указаниям агрессора предатель выходил на местность после сигнала воздушной тревоги, чтобы отследить локации мобильных огневых групп и систем ПВО, которые защищали небо над столичным регионом. Агент должен был докладывать куратору об обнаруженных целях.
Грозит пожизненное
Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали, когда он шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников. У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Фото: СБУ