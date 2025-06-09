Агент ФСБ искал системы ПВО во время тревог в Киеве – СБУ

Служба безопасности задержала корректировщика массированных воздушных атак врага по столице Украины.

— Злоумышленник действовал по заказу ФСБ, а его главной задачей было найти и передать врагу координаты ПВО и мобильных огневых групп, которые защищают Киев, — говорится в сообщении.

В Службе объяснили, что имея такую информацию, оккупанты хотели сначала уничтожить украинскую противовоздушную оборону, а затем беспрепятственно обстреливать гражданскую инфраструктуру города.

Завербован через запрещенную соцсеть

Вражеским агентом оказался 41-летний кладовщик местного предприятия, которого оккупанты завербовали через запрещенную соцсеть ВКонтакте.

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По указаниям агрессора предатель выходил на местность после сигнала воздушной тревоги, чтобы отследить локации мобильных огневых групп и систем ПВО, которые защищали небо над столичным регионом. Агент должен был докладывать куратору об обнаруженных целях.

Грозит пожизненное

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали, когда он шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников. У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Источник : СБУ

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