СБУ задержала 16-летнего корректировщика воздушных атак РФ по двум регионам

Служба безопасности Украины задержала корректировщика воздушных атак РФ по Полтавской и Днепропетровской областям. Им оказался 16-летний местный студент, которого оккупанты втянули в подрывную деятельность, обещая денежное вознаграждение.

Сбор информации

Как сообщили в ведомстве, основной задачей предателя был поиск и верификация координат военных объектов и локального аэродрома: наличие там самолетов, военных и техники. Кроме того, агент пытался получить информацию о местах производства элементов для украинских БПЛА.

— По заданию куратора из группы он выезжал в соседний регион для сбора данных, проводил фотофиксацию стратегических объектов и отправлял информацию куратору, — говорится в сообщении.

Грозит пожизненное

Сотрудники СБУ разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Одновременно с этим Служба безопасности провела комплексные мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.

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Во время обыска у него изъят телефон с доказательствами работы на РФ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник : СБУ

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