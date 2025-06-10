Закликала до створення “буферних зон” в Україні: СБУ затримала агентку ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала в Харкові агентку ФСБ, яка коригувала повітряні атаки РФ по місту.

– Фігуранткою виявилася місцева безробітна, яка потрапила в поле зору окупантів, коли закликала в соцмережах до створення в Україні так званих “буферних зон”, – йдеться в повідомленні.

Шпигувала за Силами оборони

Як розповіли в СБУ, після вербування через Telegram зрадниці передали якийсь список геолокацій, які потрібно було перевірити і дати докладний опис. Незабаром агент ФСБ з’ясувала, що йдеться про розміщення підрозділів Сил оборони, за якими потрібно шпигувати на користь ворога.

Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку і телефон з доказами роботи на ФСБ.

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Крім того, ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки, коли вона публічно поширювала тези Кремля.

Загрожує довічне позбавлення волі

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдання збройної агресії РФ проти України).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Джерело : СБУ

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