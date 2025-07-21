Во Франковске умер Денис Овчар – создатель 3D-историй и виртуальных городов
В Ивано-Франковске скончался медиахудожник, диджитал-скульптор и отджей Денис Овчар, известный под псевдонимом ДаПикс.
Ему было 47 лет. Причиной смерти стал инфаркт.
Умер Денис Овчар – что известно
О смерти художника сообщил его друг, писатель и основатель художественного пространства Подземный переход Вагабундо Ростислав Шпук.
– Что за проклятый год. Прощай, друг… Может кто-то сможет пристроить чрезвычайно послушную Карму, когда-то прибилась к нам на заправке и стала Денисовой, – написал Шпук в Facebook, вспомнив о любимице художника.
По словам писателя, он надеялся на лучшее, поэтому навестил морг, чтобы уточнить подробности.
– К сожалению, все подтвердилось: прибыл ночью, вскрытие завтра, предварительный эпикриз – инфаркт, – рассказал Ростислав Шпук.
Он добавил, что смерть Дениса Овчара была внезапной. Вместе с тем, друг надеется, что художник ушел из жизни счастливым. Ведь на прошлой неделе тот “получил долгожданный грант, который должен был все исправить в будущем”.
Кем был Денис Овчар
Писатель и военный Остап Украинец признался, что для него смерть Овчара была как “гром среди ясного неба”. Они вместе работали в нескольких проектах. Блогер отметил, что до сих пор не может поверить в то, что произошло.
– ДаПикс был легендой еще для поколения моей мамы. А для меня – живой легендой. И очень светлым человеком, на которого всегда можно было положиться, — поделился Остап Украинец.
Денис Овчар более двух десятилетий посвятил сфере цифрового искусства. Он был автором 3D-контента, виджеем, диджитал-скульптором, основателем арт-студии Denfilm и проекта Виртуальные города Украины.
Вместе с единомышленниками Овчар основал продакшн Glixar, был участником VJ-группы Cube, а также сертифицированным фотографом Google.
Денис Овчар создавал виртуальные туры, в частности для монастыря в Гошеве и для проектов, связанных с историей Станиславова. Работал над короткометражками, в частности о Галиче, а также над 3D-клипом, в котором воссоздал крепость XVIII века из 16 тыс. объектов.
Фото: Денис Овчар