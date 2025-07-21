У Франківську помер Денис Овчар – творець 3D-історій і віртуальних міст

В Івано-Франківську помер медіахудожник, диджитал-скульптор і віджей Денис Овчар, відомий під псевдонімом ДаПікс.

Йому було 47 років. Причиною смерті став інфаркт.

Помер Денис Овчар – що відомо

Про смерть митця повідомив його друг, письменник і засновник мистецького простору Підземний перехід Ваґабундо Ростислав Шпук.

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– Що за проклятий рік. Прощавай, друже… Може хтось зможе прилаштувати надзвичайно слухняну Карму, колись прибилась до нас на заправці та стала Денисовою, – написав Шпук у Facebook, згадавши про улюбленицю художника.

За словами письменника, він сподівався на краще, тому навідався до моргу, щоби уточнити подробиці.

– На жаль, все підтвердилось: прибув вночі, розтин завтра, попередній епікриз – інфаркт, – розповів Ростислав Шпук.

Він додав, що смерть Дениса Овчара була раптовою. Разом із тим, друг сподівається, що митець пішов з життя щасливим. Адже минулого тижня той “отримав довгоочікуваний грант, який мав все поправити в майбутньому”.

Ким був Денис Овчар

Письменник та військовий Остап Українець зізнався, що для нього смерть Овчара була як “грім серед ясного неба”. Вони разом працювали у кількох проєктах. Блогер зазначив, що досі не може повірити у те, що сталося.

– ДаПікс був легендою ще для покоління моєї мами. А для мене — живою легендою. І дуже світлою людиною, на яку завжди можна було покластись, – поділився Остап Українець.

Денис Овчар понад два десятиліття присвятив сфері цифрового мистецтва. Він був автором 3D-контенту, віджеєм, діджитал-скульптором, засновником артстудії Denfilm і проєкту Віртуальні міста України.

Разом з однодумцями Овчар заснував продакшн Glixar, був учасником VJ-групи Cube, а також сертифікованим фотографом Google.

Денис Овчар створював віртуальні тури, зокрема для монастиря в Гошеві та для проєктів, пов’язаних з історією Станиславова. Працював над короткометражками, зокрема про Галич, а також над 3D-кліпом, у якому відтворив фортецю XVIII століття з 16 тис. об’єктів.

Фото: Денис Овчар

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