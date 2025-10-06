Представьте себе обычное утро: ребенок готовится к школе, а раньше он волновался перед звонком, но теперь часто бывает так, что его “классная комната” — это смартфон или планшет. Мир вокруг меняется, и дистанционное обучение стало неотъемлемой частью жизни многих семей.

Этот период принес не только новые вызовы, но и заставил переосмыслить роль цифровых инструментов в повседневной жизни детей. Сегодня вопрос цифровой безопасности и родительского контроля стал актуальным как никогда.

От развлечений к обучению

С началом пандемии Covid-19 и по настоящее время дистанционное обучение стало частой необходимостью. Многие дети перешли на онлайн-уроки и домашние задания, что значительно изменило их отношение к устройствам.

Раньше смартфоны и планшеты были преимущественно средством развлечения, но сейчас они стали основным инструментом обучения и общения.

Смартфон как новая “школьная парта”

Мобильные устройства теперь выполняют роль не только развлекательных средств, но и функционируют как “школьные парты” и “окна в мир”. Дети используют их для доступа к учебным платформам, участия в онлайн-занятиях и общения с одноклассниками и учителями. Это смещение функций превратило цифровые инструменты в неотъемлемую часть образовательного процесса.

Гаджеты перестали быть только источником развлечений — они стали важным инструментом для обучения и общения. Это укрепило необходимость в родительском контроле и цифровой гигиене, чтобы обеспечить безопасное и эффективное использование технологий детьми.

Как дети использовали гаджеты до дистанционного обучения

Использование преимущественно для игр, мультфильмов, соцсетей

До введения дистанционного обучения дети в основном использовали смартфоны и планшеты для развлечений: игр, просмотра мультфильмов и общения в социальных сетях.

Родители старались строго контролировать время, проведенное за экранами, чтобы большая часть досуга оставалась для офлайн-активностей — спорта, чтения или творчества.

Ограниченное время экрана, больше офлайн-активностей

Родители активно контролировали время экрана, устанавливая правила пользования устройствами. Это способствовало развитию цифровой грамотности и гармоничному сочетанию онлайн- и офлайн-деятельности, что положительно влияло на общее развитие детей.

Как дистанционное обучение изменило ситуацию

Смартфон = обучение, общение, досуг в одном устройстве

С переходом к дистанционному обучению смартфоны и планшеты стали универсальным инструментом, объединяющим обучение, общение и досуг.

Онлайн-уроки, интерактивные задания и видеочаты с одноклассниками — все это стало возможным благодаря современным технологиям.

Почему дети стали больше времени проводить за экранами

Этот переход привел к росту зависимости от экранов. По данным опроса Parents Together, опубликованного Osvitoria, среднее время, проведенное детьми перед экраном, начиная со времен пандемии, выросло почти вдвое — с 4,5 до 9 часов в день.

В таких условиях особенно важным становится вопрос ограничения экранного времени, ведь именно оно помогает сохранить баланс между учебой, отдыхом и безопасностью ребенка.

Дети начали воспринимать гаджет как “необходимость”, а не “игрушку”

Цифровые устройства стали для детей необходимостью, а не просто средством развлечения. Они используются не только для игр, но и для выполнения домашних заданий, участия в онлайн-занятиях и поддержания социальных контактов. Это смещение восприятия подчеркивает важность интеграции цифровых технологий в образовательный процесс.

Вызовы для родителей

Контроль времени: обучение и развлечения на одном устройстве

Одним из главных вызовов для родителей является контроль времени, проведенного детьми в смартфонах, когда обучение и развлечения происходят на одном устройстве.

Это затрудняет разграничение времени для обучения и досуга, что может привести к переутомлению и снижению концентрации.

Риски: переутомление, проблемы со сном, снижение концентрации

Постоянное использование цифровых инструментов может привести к переутомлению, проблемам со сном и снижению концентрации внимания.

По данным American Academy of Pediatrics, чрезмерное время, проводимое за экраном, напрямую связано с трудностями с концентрацией и нарушениями сна у детей. Это подчеркивает необходимость контроля времени за гаджетами и обеспечения надлежащего баланса между учебой и отдыхом.

Вопрос доверия: как не превратить контроль в запрет

Родители сталкиваются с дилеммой: как эффективно контролировать использование устройств, не превращая это в запрет.

Важно устанавливать четкие правила пользования смартфоном и планшетом, обеспечивая баланс между свободой и контролем.

Положительные изменения

У детей вырос уровень цифровой грамотности

Дистанционное обучение способствовало развитию цифровой грамотности у детей. Они научились использовать различные образовательные платформы, навыки работы с онлайн-ресурсами и усвоили основы безопасного использования Интернета.

Появилось больше новых форматов обучения

Инновационные форматы обучения, такие как онлайн-курсы и интерактивные задания, стали более доступными. Это обеспечивает более гибкий подход к обучению, позволяя каждому ребенку учиться удобным для него способом.

Гаджеты помогают поддерживать социальные контакты

Благодаря смартфонам и планшетам, дети сохраняют социальные контакты даже в периоды изоляции. Онлайн-игры, видеочаты и социальные сети помогают им поддерживать дружеские отношения и сотрудничать с одноклассниками.

Как найти баланс

Устанавливать правила пользования, делать перерывы, сочетать онлайн и офлайн активности

Для достижения баланса между обучением и отдыхом важно устанавливать четкие правила пользования цифровыми устройствами.

Регулярные перерывы, сочетание онлайн-занятий с офлайн-активностями и поощрение к физической активности помогут сохранить здоровый баланс.

Приложение Kroha app как инструмент для контроля

Одним из эффективных инструментов для родителей являются приложения родительского контроля, такие как Kroha app — украинское приложение, которому доверяют тысячи родителей по всему миру.

Они помогают обеспечить баланс между учебой, отдыхом и безопасностью, ограничивая время, проведенное за смартфонами и планшетами. Основные функции включают:

Ограничение времени в гаджетах: установка лимитов на использование смартфонов и планшетов для различных видов деятельности;

Отслеживание активности: мониторинг времени, проведенного в различных приложениях, для лучшего понимания привычек ребенка;

Блокировка нежелательного контента: защита от доступа к нежелательным сайтам и приложениям;

Помощь ребенку сосредоточиться на учебе: функции блокировки приложений в соответствии с расписанием для создания благоприятной учебной среды.

Дистанционное обучение навсегда изменило отношение детей к гаджетам. Они стали неотъемлемой частью учебного процесса, общения и досуга. Задача родителей — не запрещать использовать цифровые устройства, а научить детей правильному и безопасному пользованию ими.

Использование инструментов, таких как приложение для родительского контроля Kroha, помогает найти необходимый баланс между учебой, отдыхом и безопасностью, обеспечивая гармоничное развитие детей в цифровую эпоху.

Гаджеты могут стать не врагом, а союзником в развитии ребенка — если использовать их мудро. Именно от родителей зависит, превратятся ли технологии в источник проблем или в инструмент, открывающий новые возможности для обучения, творчества и общения.

