Для миллионов украинских детей 1 сентября — это особый день, ведь он символизирует не только возвращение к учебе, но и новые знания, знакомства и вызовы. Несмотря на сложные условия, все больше школьников возвращаются к очному обучению, а государство постепенно создает возможности для безопасного образовательного процесса.

Сколько школьников учатся удаленно в 2025 году, читайте в нашем материале.

Сколько учеников учатся в украинских школах дистанционно

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, сегодня учебный год начали 3,5 миллиона украинских школьников. Все больше детей возвращаются за парты, следовательно очно будут учиться около 2,3 миллиона учеников, а количество тех, кто остался на дистанционном формате, уменьшилось на 103 тысячи по сравнению с прошлым годом.

— Еще более 338 тысяч детей, которые сегодня не могут начать учебный год в Украине, продолжают получать образование дистанционно в украинских школах, — написал Лисовой в сети Facebook.

Более 300 тысяч детей, находящихся за рубежом или на временно оккупированных территориях, продолжают учиться по украинской системе образования, в частности через программу украиноведческого компонента. В частности, за рубежом учатся 302 889 учеников, на ВОТ — 35 361.

Минимальное количество учеников в дистанционном классе

Согласно части 2 статьи 12 Закона Об образовании, количество учеников в классе государственного или коммунального учебного заведения не может быть меньше 5 человек. Но обычно дистанционный класс формируется минимум из 20 детей. В то же время учредители школ имеют право уменьшить эту норму:

до 10 учеников, если речь идет о школах, расположенных на временно оккупированных или прифронтовых территориях, а также в селах и поселках по всей Украине;

до 15 учеников, для учебных заведений в других городах.

Это требование по минимальной наполняемости не распространяется на учреждения специального и специализированного образования.

Школа имеет право организовать обучение в дистанционной форме даже тогда, когда в ней отсутствуют отдельные параллели классов. Главное условие, чтобы таких отсутствующих параллелей было не более двух. Например, в заведении могут функционировать дистанционные классы с 1-го по 6-й и с 8-го по 11-й, но не быть 7-го класса. Это не препятствует работе школы в дистанционном режиме.

В пределах одного дистанционного класса все ученики должны учиться по единой образовательной программе. Это правило позволяет учителям эффективнее работать с различными категориями детей, теми, кто остается на территориях, подконтрольных правительству Украины, кто находится на временно оккупированных землях или учится из-за рубежа.

Сколько длится урок на дистанционном обучении

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины № 1371, во время действия военного положения или чрезвычайных ситуаций интенсивность дистанционных занятий в синхронном режиме имеет определенные ограничения.

Непрерывная работа за компьютером не должна превышать таких норм:

1-2 классы: можно проводить 2 урока по 30 минут или 3 урока по 20 минут;

3-4 классы: возможны варианты — 2 урока по 45 минут, 3 по 30 минут или 4 по 20 минут;

5-6 классы: разрешено 2 урока по 45 минут, 3 по 35 минут или 4 по 25 минут;

7-9 классы: можно организовывать 2 урока по 45 минут, 3 по 40 минут, 4 по 30 минут или 5 по 25 минут;

10-11 классы: предусмотрено 3 урока по 45 минут, 4 по 35 минут, 5 по 30 минут или 6 по 25 минут.

Эти ограничения направлены на сохранение здоровья учащихся во время длительного пребывания за компьютером.

