1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2024 года около 40,8 млн человек в мире живут с ВИЧ-инфекцией, а 1,3 млн инфицировались ВИЧ в течение прошлого года.

С 2010 года количество новых случаев ВИЧ-инфекции в мире сократилось на 40%. К сожалению, война в Украине наложила свой отпечаток на ситуацию с заболеваемостью ВИЧ.

Распространение ВИЧ-инфекции во время войны

Внутренняя миграция, разрушение и повреждение медицинской инфраструктуры, рост рискованного поведения, осложнение эпиднадзора — все это существенно повысило риски распространения ВИЧ-инфекции.

— Сегодня, когда защита страны является нашим бесспорным приоритетом, важно помнить и о еще одной невидимой угрозе — вирусе, который продолжает уносить жизни. ВИЧ не остановился во время войны. Показатель распространенности ВИЧ-инфекции продолжает расти, а доля передачи ВИЧ половым путем в 2025 году достигла исторического максимума — 83,4% новых случаев. Этой кампанией мы хотим напомнить о ВИЧ и о том, что такими простыми действиями, как тестирование и использование презервативов, мы можем защитить себя и близких, — отмечает основательница Фонда Елена Пинчук.

Хотя официальная статистика не демонстрирует резкого роста новых случаев, она не отражает полной картины. Потеря части демографических данных в связи с миграцией, сокращение объемов тестирования, особенно на юго-востоке страны, затрудняют мониторинг здоровья населения и снижают точность статистики по новым случаям.

Фонд Елены Пинчук — один из первых благотворительных фондов в Украине, взявший на себя миссию противодействия ВИЧ/СПИДу. Уже более 20 лет Фонд объединяет экспертов, врачей и международные организации, чтобы внедрять лучшие мировые практики в борьбе с вирусом.

В этом году ко Всемирному дню борьбы со СПИДом Фонд представляет социальную кампанию, призванную напомнить: ВИЧ не остановился во время войны, а простые действия — тестирование и использование презервативов — остаются нашей базовой и действенной защитой.

Презервативы являются основным и единственным барьерным методом, который физически блокирует вирус во время полового контакта. А регулярное тестирование позволяет вовремя выявить ВИЧ и начать лечение, что снижает дальнейшее распространение инфекции. Человек, принимающий антиретровирусную терапию, значительно снижает риск осложнений и смертности от СПИДа для себя, а также не представляет угрозы для других.

Кампания создана в сотрудничестве с украинским креативным агентством ISD.

Ключевая статистика

Половой путь остается основным способом передачи ВИЧ, и его доля растет – в 2025 году зафиксировано 83,4% новых случаев, что является рекордным показателем.

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции в Украине продолжает расти: официально — 336,1 случая на 100 000 населения, однако с учетом сокращения численности населения реальный уровень может достигать около 440 на 100 000.

Проблема поздней диагностики ВИЧ остается острой: почти две трети новых случаев выявляют на поздних стадиях, что повышает риск осложнений и смертности.

Среди основных тенденций новых случаев ВИЧ: большинство приходится на людей 30–49 лет (67,3%), мужчины составляют 63,6%, а доля лиц 50+ продолжает постепенно расти (21,9%).

В среднем ежедневно в Украине регистрируется 22 случая заболевания ВИЧ-инфекцией.

Самые высокие показатели заболеваемости на 100 000 населения зарегистрированы в Днепропетровской (904,6), Одесской (797,8), Николаевской (703,7) областях и в г. Киев (536,3).

В Фонде постоянно работает кабинет бесплатного тестирования на ВИЧ по адресу Владимирская 43, пространство Dialog Hub. Актуальное расписание работы кабинета всегда можно найти на Instagram-странице Фонда.

