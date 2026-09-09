9 сентября в Киеве и Киевской области наблюдается временное ухудшение качества атмосферного воздуха. Причиной стали пожары, возникшие в результате российских атак.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и Киевской областной военной администрации.

Качество воздуха в Киеве и области 9 сентября

В Киеве ухудшение состояния воздуха было зафиксировано, в частности, в Подольском районе.

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Жителям столицы рекомендуют до нормализации ситуации закрыть окна, не находиться на открытом воздухе и пить достаточно воды. При наличии воздухоочистителя его советуют включить на максимальную мощность.

По данным Киевской областной военной администрации, на утро 9 сентября временное ухудшение качества воздуха также наблюдается в Вишневом, Обухове и Броварах.

По результатам среднесуточных наблюдений, в умеренных концентрациях фиксируется мелкодисперсная пыль. Он может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражению.

Специалисты советуют жителям этих населенных пунктов также держать окна закрытыми, по возможности ограничить длительное пребывание на улице, пить достаточно воды и использовать воздухоочистители на максимальной мощности.

В то же время в других населенных пунктах Киевской области, где проводят мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.

Карта качества воздуха в Киеве

В частности, в Подольском районе фиксируется высокий индекс качества воздуха. Значение обычно колеблется от 0 до 100+, где 0 означает идеально чистый воздух, а числа свыше 75–100+ указывают на высокий уровень загрязнения.

В Подольском районе индекс составляет 82.

Напомним, что в Броварах 4 сентября после атаки дронов временно ухудшилось качество атмосферного воздуха. Основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль в умеренных концентрациях.

2 сентября в Киевской области временно ухудшилось качество атмосферного воздуха в Иванкове и Борисполе.

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