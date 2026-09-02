В Киевской области временно ухудшилось качество атмосферного воздуха в Иванкове и Борисполе.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Загрязнение воздуха в Киевской области 2 сентября

По данным мониторинговых постов, основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль, концентрация которой находится на умеренном уровне. Он может приводить к незначительному дискомфорту во время дыхания, в частности у людей, чувствительных к раздражению дыхательных путей.

Сейчас смотрят

До нормализации показателей специалисты рекомендуют жителям:

держать окна закрытыми;

по возможности не находиться длительное время на улице;

пить достаточное количество воды;

если есть воздухоочиститель — включить его на максимальную мощность.

В то же время, в других населенных пунктах Киевщины, где проводят мониторинг, превышение допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не обнаружили.

Также в регионе уровень гамма-излучения остается в пределах природного фона.

По состоянию на 2 сентября состояние воздуха контролируют на 15 пунктах наблюдения в Броварах, Белой Церкви, Борисполе, Переяславе, Вышгороде, Боярке, Обухове, Кагарлыке, Богуславе, Василькове, Ирпене, Вишневом, Иванкове, Большой Дымерке и селе Подгорцы Обуховского района.

В то же время пост наблюдения в Узине временно не работает из-за отсутствия электроснабжения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.