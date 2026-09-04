В Броварах Киевской области 4 сентября наблюдается временное ухудшение состояния атмосферного воздуха после утренней атаки российских БпЛА.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации и мэр Броваров Игорь Сапожко.

Состояние воздуха в Броварах 4 сентября: что известно

По результатам круглосуточного мониторинга, основным загрязнителем воздуха в Броварах сейчас является мелкодисперсная пыль в умеренных концентрациях.

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У людей, чувствительных к раздражениям, она может вызывать небольшой дискомфорт при дыхании.

Пока ситуация не улучшится, специалисты рекомендуют жителям Броваров закрыть окна и, по возможности, меньше времени проводить на свежем воздухе. Также советуют пить достаточно воды, а если у тебя есть очиститель воздуха — включить его на максимальную мощность.

В то же время уровень гамма-излучения на территории Киевской области остается в пределах естественного фона.

Мониторинг атмосферного воздуха в области ведется на 15 пунктах наблюдения. Они расположены в Броварах, Белой Церкви, Борисполе, Переяславе, Вышгороде, Боярке, Обухове, Кагарлике, Богуславе, Василькове, Ирпене, Вишневом, поселках Иванков и Великая Димерка, а также в селе Подгорцы Обуховского района.

Пункт наблюдения в Узине временно не работает из-за отсутствия электричества.

После атаки РФ в Броварах вспыхнул пожар

Ухудшение качества воздуха зафиксировали после утренней российской атаки. По данным Киевской ОВА, в результате удара вражеских дронов в Броварском районе повреждены складские помещения.

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о пожаре на одном из промышленных предприятий. Из-за распространения дыма жителей просили закрыть окна.

Информации о пострадавших в результате атаки не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 654-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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