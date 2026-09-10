Військовий облік та мобілізація жінок-медиків регулюються законом № 2664-IX Про внесення змін до статті 1 закону України Про військовий обов’язок і військову службу (щодо добровільного військового обліку жінок), який набув чинності у жовтні 2022 року, наказами Міноборони, а з 18 травня 2024 року – ще й законом про мобілізацію.

У коментарі Фактам ICTV адвокат юридичної компанії Арес, юрист гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, Владислав Зайцев розповів про мобілізацію жінок-медиків.

Мобілізація жінок-медиків 2026

За словами юриста, до набуття чинності закону про мобілізацію, жінки-медики, які перебувають на військовому обліку, могли бути призвані на військову службу у воєнний час – тобто такого обов’язку не було, проте могли мобілізувати.

Зараз дивляться

– Зараз, під час воєнного стану призов на військову службу жінок здійснюється у добровільному порядку. Тобто і у воєнний, і у мирний час жінки-медики можуть мобілізуватися лише добровільно. Примусово їх ніхто не зможе мобілізувати, – пояснив Владислав Зайцев.

Кабмін України уточнив окремі правила військового обліку та призову під час мобілізації. Зокрема, жінок із медичною освітою тепер братимуть на облік автоматично, без потреби особисто з’являтися до ТЦК.

Кого з-поміж жінок-медиків можуть мобілізувати

Якщо жінка є медичним працівником та перебуває на військовому обліку, її можуть мобілізувати у добровільному порядку.

Згідно з законодавством, на військовий облік беруть жінок, які:

мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України;

придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Медична спеціальність входить до переліку, тому медсестри, а також інші медичні працівники є військовозобов’язаними.

Перелік спеціальностей або професій, після одержання яких жінки мають стати на військовий облік:

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер);

професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармації, провізори;

професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;

інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів у галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;

медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;

оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я.

Хто не підлягає мобілізації

Військовозобов’язані жінки-медики не підлягають призову під час мобілізації, якщо вони:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України;

визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців.

Зайцев пояснив, що бронь на підприємстві є однією з підстав для відстрочки від призову на військову службу.

– Якщо жінка-медик заброньована, то вона, навіть якщо дає згоду на призов, не може бути мобілізована, оскільки у неї є відстрочка. За законом ТЦК не мають повноважень забрати її, оскільки вона не підлягає мобілізації навіть за її згоди, – додав юрист.

Крім того, жінка звільняється від мобілізації, якщо вона має на утриманні:

троє і більше дітей віком до 18 років;

до 18 років; дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

підгрупи А віком до 18 років; дитину з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму III-IV ступеня;

повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років; дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

Якщо жінка-медик самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років або зайнята постійним доглядом за особами, що цього потребують, вона теж не може бути мобілізована.

Процедура мобілізації жінок-медиків

Мобілізація жінок-медиків не відрізняється від традиційної.

Спочатку вона отримає першу повістку від співробітника військкомату, в якій зазначатиметься час та день, коли необхідно прийти до ТЦК.

Потім потрібно пройти медичну комісію, де вирішать, чи може жінка проходити військову службу.

Якщо рішення про мобілізацію буде прийнято самою жінкою, медик отримає мобілізаційне розпорядження.

Після цього жінка має:

з’явитися до військової частини або на збірні пункти територіального центру комплектування у зазначені строки;

взяти з собою оригінали документів, вказаних у повістці, а також, за необхідності, оригінали документів, які підтверджують підстави для звільнення від мобілізації.

Медичний працівник повинен повідомити про призов свого керівника, надати заяву та мобілізаційний документ для оформлення наказу про звільнення від роботи у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації.

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