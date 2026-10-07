Украинцы активно пользуются зарубежными онлайн-маркетплейсами, в частности Temu и AliExpress, где можно заказывать одежду, технику, товары для дома и другие вещи по более низким ценам. Для многих такие покупки стали способом сэкономить на повседневных товарах.

Однако в ближайшее время правила для международных онлайн-покупок могут измениться.

Факты ICTV разобрались, когда введут налог на заказы с Temu и каким будет его размер.

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Ввели ли налог на заказы с Temu и AliExpress в Украине

Сейчас новый налог на посылки из-за границы еще не действует. Законопроекты №16051-1 и №15460 должны пройти второе чтение в Верховной Раде и быть приняты в целом.

Документы предусматривают новую модель налогообложения дистанционных покупок через маркетплейсы. Ранее, 16 сентября, Верховная Рада приняла этот пакет за основу.

Если законопроекты окончательно примут, новые правила должны заработать не раньше июля 2027 года.

Каким будет размер налога на заказы с Temu и AliExpress

Как объяснили в Министерстве финансов, для дистанционных покупок с общей фактурной стоимостью до €150 предлагают установить специальный порядок налогообложения. При этом НДС при импорте товаров будет применяться с нулевой стоимости, а ставка составит 20%.

То есть освобождения от налога только потому, что заказ стоит меньше €150, для таких покупок не будет.

НДС планируют включать в стоимость товара еще при оформлении заказа. Покупателю не придется отдельно платить налог при получении посылки.

Кто будет платить налог на заказы с AliExpress

Начислять и перечислять НДС в бюджет должен маркетплейс. Если платформа является нерезидентом, она должна будет назначить в Украине посредника, который будет отвечать за расчеты с бюджетом вместе с платформой. Законопроект позволяет назначать нескольких таких посредников.

Для покупателя это будет означать, что налог учтут в стоимости заказа, а не будут взимать отдельным платежом при получении.

Когда налог на посылки из-за границы начислять не будут

Отдельные льготы планируют сохранить. В частности, без НДС останутся некоммерческие международные посылки стоимостью до €45.

Также предлагается сохранить освобождение от налога для товаров в несопровождаемом багаже стоимостью до €150. Речь идет о личных вещах или товарах, которые человек перемещает через таможенную границу отдельно от себя.

Для товаров, приобретенных для нужд безопасности и обороны, законопроекты также предусматривают возможность освобождения от НДС или возврата уплаченного налога физическому лицу при соблюдении установленных условий.

В Минфине ожидают, что новая система принесет около 10 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно. Средства от НДС по таким операциям планируют направлять в специальный фонд государственного бюджета для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

Зачем вводят налог на заказы с Temu

Одна из целей реформы — приблизить украинское налогообложение электронной торговли к европейским правилам и создать более равные условия для украинского и иностранного бизнеса.

Для этого предлагается внедрить украинский аналог европейской системы IOSS, по которой НДС уплачивается уже во время онлайн-покупки.

При чем здесь европейские деньги

Реформа также является частью программы сотрудничества Украины с МВФ EFF на 2026–2029 годы и связана с условиями макрофинансовой поддержки ЕС.

По оценке Минфина, ее своевременное принятие приближает Украину к получению около €4 млрд международной финансовой поддержки.

Когда введут налог на посылки из-за границы в Украине

6 октября Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроекты №16051-1 и №15460.

Если парламент их поддержит, новые правила начнут действовать не раньше июля 2027 года. До этого времени порядок налогообложения международных отправлений остается без изменений.

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