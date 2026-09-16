Рада за основу поддержала отмену льготы на НДС для посылок до €150
- Совет поддержал за основу законопроект №16051-1 о налогообложении малых посылок.
- Некоммерческие посылки до 45 евро предлагается оставить без НДС.
Верховная Рада поддержала за основу законопроект №16051-1, предусматривающий изменения в налогообложении товаров, приобретенных украинцами через иностранные онлайн-маркетплейсы.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Налогообложение посылок до €150
За документ проголосовали 273 народных депутата.
Законопроект предлагает ввести НДС на товары из иностранных маркетплейсов независимо от их стоимости. Если покупка стоит до 150 евро, налог должен начислять и платить электронная платформа.
В то же время некоммерческие международные отправления стоимостью до €45 предлагается не облагать НДС.
Ожидается, что новые правила могут заработать не раньше 1 июля 2027 — после принятия соответствующего решения правительством.
Отдельно парламент поддержал за основу законопроект №15460, предусматривающий новые таможенные правила для международных почтовых и экспресс-отправлений. Его поддержали 267 нардепов.
Народный депутат от фракции Европейская солидарность Нина Южанина сообщила, что во время доработки законопроекта удалось сохранить освобождение от НДС для товаров, предназначенных для нужд безопасности и обороны. Список таких товаров и порядок их налогообложения будет определять Кабмин.
При уплате налога при получении посылки его должны вернуть покупателю.
Изменения налогообложения международных посылок являются частью масштабного налогового пакета и относятся к обязательствам Украины перед Международным валютным фондом и Евросоюзом.
№16051-1 — налоговый законопроект. Он вносит изменения в Налоговый кодекс и касается именно НДС на покупки из иностранных маркетплейсов. Для товаров до €150 налог должна платить электронная платформа; некоммерческие посылки до €45 предлагается освободить от НДС.
№15460 — таможенный законопроект. Он вносит изменения в Таможенный кодекс и определяет, как таможня будет оформлять и контролировать международные почтовые и экспресс-отправления. Это законопроект о таможенных процедурах для таких посылок.
Напомним, в июле Кабмин одобрил законопроект об отмене льготы на посылки стоимостью до €150.