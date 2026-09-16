Верховная Рада поддержала за основу законопроект №16051-1, предусматривающий изменения в налогообложении товаров, приобретенных украинцами через иностранные онлайн-маркетплейсы.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Налогообложение посылок до €150

За документ проголосовали 273 народных депутата.

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Законопроект предлагает ввести НДС на товары из иностранных маркетплейсов независимо от их стоимости. Если покупка стоит до 150 евро, налог должен начислять и платить электронная платформа.

В то же время некоммерческие международные отправления стоимостью до €45 предлагается не облагать НДС.

Ожидается, что новые правила могут заработать не раньше 1 июля 2027 — после принятия соответствующего решения правительством.

Отдельно парламент поддержал за основу законопроект №15460, предусматривающий новые таможенные правила для международных почтовых и экспресс-отправлений. Его поддержали 267 нардепов.

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Нина Южанина сообщила, что во время доработки законопроекта удалось сохранить освобождение от НДС для товаров, предназначенных для нужд безопасности и обороны. Список таких товаров и порядок их налогообложения будет определять Кабмин.

При уплате налога при получении посылки его должны вернуть покупателю.

Изменения налогообложения международных посылок являются частью масштабного налогового пакета и относятся к обязательствам Украины перед Международным валютным фондом и Евросоюзом.

№16051-1 — налоговый законопроект. Он вносит изменения в Налоговый кодекс и касается именно НДС на покупки из иностранных маркетплейсов. Для товаров до €150 налог должна платить электронная платформа; некоммерческие посылки до €45 предлагается освободить от НДС.

№15460 — таможенный законопроект. Он вносит изменения в Таможенный кодекс и определяет, как таможня будет оформлять и контролировать международные почтовые и экспресс-отправления. Это законопроект о таможенных процедурах для таких посылок.

Напомним, в июле Кабмин одобрил законопроект об отмене льготы на посылки стоимостью до €150.

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