Знаете, когда понимаешь подлинную ценность такси? Не тогда, когда просто лень идти пешком или опаздываешь на кофе. А когда до начала комендантской остается двадцать минут, в городе очередной блекаут, и нужно как-то добраться до дома. Или, когда нужно срочно отвезти ребенка к врачу, а собственная машина не заводится.

В последние годы работа водителя перестала быть просто сферой обслуживания. Сегодня это практически критическая система инфраструктуры наших городов. Opti Taxi работает в Украине уже 22 года, в компании видели разные кризисы, но сейчас команда Opti Taxi делает что-то значительно больше, чем выполняет простые перевозки. И эту систему двигают конкретные люди.

Деньги без раскачки и иллюзий

Давайте откровенно: сейчас многим объективно тяжело. Кто-то потерял бизнес из-за войны, кому-то урезали зарплату, предприятия сокращают штаты. Найти стабильный источник дохода быстро – еще тот квест.

Сейчас смотрят

Поэтому сейчас компания активно набирает водителей. Сотрудничество Opti Taxi 579 – это не о классической “работе на дядю” с графиком от звонка до звонка. Это о живых деньгах, которые каждый водитель получает каждый день. У компании нет скрытых штрафов или каких-либо драконовских условий. Прозрачная комиссия и постоянный поток заказов, потому что это хорошо узнаваемый национальный бренд.

Женщина, это ваша возможность зарабатывать и открыть новую профессию для себя

И давайте сразу закроем вопрос, что такси — это как будто сугубо мужское дело. Это давно не так. Opti Taxi 579 целенаправленно приглашаем женщин садиться за руль.

Почему? Во-первых, на это огромный спрос. У нас куча запросов от пассажирок (особенно мам с детьми или девушек, которые возвращаются домой поздно вечером), прямо в комментариях пишут: Пожалуйста, пусть приедет женщина. Такой спрос обеспечит вас лояльными клиентами с первого дня. Во-вторых, мы обеспечиваем безопасность: все пассажиры проходят через нашу систему, а в приложении есть все необходимые инструменты защиты. К тому же гибкий график – идеальный вариант, если нужно совмещать работу с другими делами или материнством.

Для тех, кто вернулся с фронта

Отдельный разговор – о наших защитниках. Все мы понимаем, благодаря ком вообще можем жить и работать.

Возвращение к гражданской жизни – сложный процесс, и сидеть в душном офисе с кучей бумаг и начальников подходит далеко не всем. Работа за рулем часто становится лучшим вариантом для адаптации: ты сам себе господин, постоянно в движении, общаешься с людьми. Для ветеранов в Opti Taxi 579 действуют особые условия. Это пониженные комиссии, лояльные программы на старте и максимальное содействие нашей круглосуточной поддержки. Словами благодарность не измерить, поэтому Opti Taxi 579 предоставляет то, что умеет — выгодные условия для заработка.

Как начать работать водителем в Opti Taxi 579

Как начать? Здесь все элементарно. Если у вас водительское удостоверение, смартфон и авто, последнее также могут предоставить в Opti Taxi 579 — качаете приложение, регистрируетесь и можете брать первый заказ. Ваш старт – это буквально один клик. Заходите на сайт Opti Taxi или набирайте нашу короткую линию, и поехали двигать этот мир вместе с Opti Taxi 579.

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